Giudice Sportivo | 5 anni di inibizione per i pugni in testa al presidente dell’Arezzo

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo dopo i playoff : stop per due calciatori : Squalificati Serie B – Sono due i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare di andata delle semifinali playoff: Armenteros del Benevento e Proia del Cittadella, un turno ad entrambi dopo che avevano fatto terminare la sfida del Tombolato 10 contro 10. I due salteranno la gara di ritorno del Vigorito. Tra le società, ammende a Verona (5.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, intonato un coro ...

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : dieci gli squalificati per l’ultima giornata di campionato : Sono dieci i calciatori che salteranno l’ultima giornata di campionato per squalifica, che stangata per Federico Barba del Chievo Il Giudice Sportivo ha squalificato dieci calciatori per l’ultimo turno di Serie A, in programma nel prossimo week-end. Stangato Federico Barba del Chievo, sanzionato con tre giornate di stop per espressione ingiuriosa rivolta all’arbitro. Stagione finita in anticipo anche per Bernardeschi e ...

Squalificati Serie C - le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’andata dei Playoff e dei Playout : Il Giudice Sportivo di Serie C, in relazione alle gare dei play-off, tra i giocatori una giornata di squalifica per Ricci e Scaglia (Carrarese). Tra i dirigenti inibizione fino a tutto il 30 maggio 2019 e 500 euro di ammenda per Caiata (Potenza). Ammende a Catania (2.000), Carrarese, Potenza (1.500). Per quanto riguarda i play-out, due giornate di squalifica a Djoulou (Bisceglie), Dellafiore (Paganese). Una giornata a Bernardini ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : provvedimento per Laribi : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 KOUAN Oulai Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei ...

Squalificati Serie C - le decisioni del Giudice Sportivo dopo il secondo turno dei playoff : Il giudice sportivo di Serie C, in relazione alle gare del secondo turno dei play-off, ha squalificato per quattro gare Tartaglia (Novara); per due Derose (Sudtirol); per una giornata: Pompeu (Novara) e Maleh (Ravenna). Tra i dirigenti, inibizione fino a tutto il 31 maggio e 500 euro per Fernandez Farina (Virtus Francavilla). Tra le società, ammenda a Carrarese (2.500), Catania (1.500), Monza e Ravenna (500). LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE ...

Giudice Sportivo - nessuna sanzione a Cagliari e Inter per i cori razzisti : nessuna sanzione a Cagliari e Inter per i cori razzisti e discriminatori nelle sfide con Juventus e Chievo Verona: lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A. [IN AGGIORNAMENTO] L'articolo Giudice sportivo, nessuna sanzione a Cagliari e Inter per i cori razzisti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - multa del Giudice Sportivo per due società [DETTAGLI] : Il Giudice Sportivo di Serie C, in relazione alla gara dei playoff Reggina-Monopoli, preso atto del supplemento di rettifica del Delegato di Lega pervenuto in data odierna; ha comminato un’ammenda di 2.500 euro alla società di casa e di 500 a quella ospite. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie CL'articolo Serie C, multa del Giudice Sportivo per due società ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : 6 i calciatori sanzionati : Sono 6, tutti per un turno, i calciatori Squalificati in Serie B dal giudice sportivo in relazione all’ultimo turno del torneo cadetto. Si tratta di Almici (Verona), Buongiorno (Carpi), Mateju (Brescia), Cappelletti, Mazzocco (Padova), Domizzi (Venezia). Tre turni al dirigente del Lecce Claudio Vino. Tra le società, ammende a Pescara e Salernitana (5.000 euro), Livorno (2.000 euro). LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ...

Playoff Eccellenza e Promozione - le decisioni del Giudice Sportivo : NAPOLI - Puntualmente, come di consueto, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle sanzioni disciplinarie ricevute dai tesserati in ordine alle gare disputate nel weekend scorso ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : stangata al Foggia : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. Foggia a titolo di responsabilità oggettiva, per avere, al 32° del secondo tempo, un componente della propria panchina lanciato sul terreno di giuoco un ...

Giudice Sportivo : Milan - 3 giornate a Paquetá - campionato finito : Mano pesante del Giudice sportivo nei confronti di Paquetá del Milan, squalificato per tre giornate - di fatto per lui campionato finito - dopo essere stato espulso lunedì sera nel posticipo contro il ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : stangata per Paquetà! : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 maggio 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 7.000 00 : alla Soc. CAGLIARI per responsabilità diretta in relazione alla condotta dal proprio Presidente. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE ...