Giro d’Italia | Paolo Slongo | ‘Nibali non ha voluto riprendere Landa e Lopez’

(Di giovedì 23 maggio 2019) La prima vera salita del, quella di Montoso affrontata nella tappa Cuneo – Pinerolo, ha dato già delle indicazioni importanti. Primoz Roglic, che pur non avendo la maglia rosa resta il vero punto di riferimento per la classifica generale, è rimasto ben presto isolato confermando le impressioni della vigilia di una squadra non particolarmente forte, soprattutto dopo il ritiro di Laurens De Plus. Vincenzo Nibali non ha cercato di approfittarne, rimanendo piuttosto tranquillo anche quando sono partiti all’attaccoe Lopez. Questo non è stato però un segno di debolezza, come ha spiegato poi il suo preparatore e Ds: ‘Vincenzo stava bene’ Sulla salita di Montoso il capitano del Team Bahrain Merida si è mosso quando Lopez ha provato un primo attacco, ma si è disinteressato subito dopo sul rilancio più deciso diche se ne è andato seguito dallo ...

