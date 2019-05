Giro d’Italia – Martinelli non ha dubbi | “Roglic favorito | ma a Nibali dico che…”

Giro d’Italia 2019 : Daniel Navarro sarà dimesso domani - lo spagnolo caduto a Frascati rientrerà a casa in nave : Buone notizie per il corridore spagnolo Daniel Navarro (Team Katusha Alpecin), ricoverato da più di una settimana presso il Policlinico di Tor Vergata in seguito alla bruttissima caduta occorso nella quarta tappa del Giro d’Italia 2019 con arrivo a Frascati. Il 35enne iberico aveva riportato la frattura della clavicola destra e di tre costole, con la complicazione della perforazione del polmone che aveva a sua volta causato un gemotorace ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Cuneo-Pinerolo) : possibili scenari tattici. Il Montoso può far male. Ultimi 2 km incertissimi : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DODICESIMA tappa DEL Giro d’Italia 2019 CUNEO-PINEROLO DALLE 12.30 La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 prenderà il via quest’oggi da Cuneo, e si concluderà a Pinerolo dopo 158 km; una frazione omaggio alla mitica impresa di Fausto Coppi del 1949, ma su di un tracciato decisamente diverso rispetto a 70 anni fa. L’unico GPM di giornata, preceduto da un primo passaggio sul Muro di via ...

Giro d’Italia – Si comincia a fare sul serio : percorso - altimetria e favoriti della Cuneo-Pinerolo : Oggi il primo Gpm di prima categoria del Giro d’Italia 2019: si comincia a fare sul serio con la tappa da Cuneo a Pinerolo Dopo le tappe dedicate ai velocisti, al Giro d’Italia si comincia a fare sul serio: i corridori oggi affronteranno 158 km da Cuneo a Pinerolo, per una prima tappa tosta che potrebbe fare selezione in classifica. Una frazione mossa e dura durante la quale i ciclisti dovranno scalare il Montoso, primo Gpm di ...

Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi (giovedì 23 maggio) si correrà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 158 km da Cuneo a Pinerolo. Questa frazione è la riproposizione della mitica tappa del 1949, in cui Fausto Coppi con un’eccezionale fuga solitaria diede quasi 12’ di distacco al grande rivale Gino Bartali. Il percorso odierno è completamente diverso, ma comunque impegnativo nel finale. A 40 km dal traguardo inizierà infatti la salita inedita del Montoso, il ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo in DIRETTA : orario - canale tv - streaming e programma : La Dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 vedrà i corridori affrontare 158 km da Cuneo a Pinerolo. Quella odierna è una riproposizione della storica frazione del 1949, in cui Fausto Coppi con una fuga solitaria di 190 km si prese la maglia rosa rifilando quasi 12’ al grande rivale Gino Bartali. Oggi i corridori non affronteranno il durissimo percorso di quella mitica giornata, ma sarà comunque una frazione molto interessante. La prima ...

Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Oggi giovedì 23 maggio si corre la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 158 km da Cuneo-Pinerolo: si incomincia finalmente a fare sul serio al Giro d’Italia dopo undici tappe di quasi nulla, escluse le due cronometro di Bologna e San Marino. Il gruppo si muoverà in Piemonte attraversando le Province di Cuneo e Torino: dopo 117 km molto mossi, verrà affrontato il Montoso cioè il primo GPM di prima categoria di questo Giro ...

Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo : percorso - favoriti e altimetria. Montoso e strappo finale : sfida tra i favoriti : Dopo tantissima pianura si inizia finalmente a far sul serio al Giro d’Italia 2019. Un primo antipasto di ciò che aspetterà i corridori in questo week-end: siamo alla dodicesima tappa, la Cuneo-Pinerolo, di 158 chilometri. Non è la frazione che ci si aspettava alla vigilia della presentazione della Corsa Rosa: l’obiettivo è onorare l’anniversario dell’impresa clamorosa di Fausto Coppi compiuta ben 70 anni fa, ma ...

Giro d’Italia 2019 - Arnaud Démare : “La Maglia Ciclamino è un riconoscimento che dovrà essere difeso” : Il francese Arnaud Démare, velocista della Groupama-FDJ, al termine della frazione odierna del Giro d’Italia 2019, che ha portato il gruppo da Carpi a Novi Ligure, ha indossato la Maglia Ciclamino, essendo diventato leader della classifica a punti, scavalcando il tedesco Pascal Ackermann, ora staccato di 11 punti. Dopo il secondo posto sull’arrivo odierno il transalpino ha parlato ai microfoni di SpazioCiclismo: “È stato ...

Giro d’Italia 2019 - la consacrazione di Caleb Ewan. Più di un semplice velocista : È il più giovane dei grandi velocisti del Giro d’italia 2019, ma di sicuro anche il più completo. Caleb Ewan era partito da Bologna con l’intento di conquistare almeno una tappa della Corsa Rosa, e invece è riuscito a fare doppietta; anche se il suo Giro finisce qui. Caleb ha già annunciato il ritiro, il suo obiettivo lo ha raggiunto, e c’è il Tour de France che lo aspetta. Ha raggiunto due vittorie spettacolari, su due arrivi ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - highlights e sintesi undicesima tappa : Caleb Ewan vince a Nove Ligure - quarto Elia Viviani : Volata doveva essere e così è stato: la tappa numero 11 del Giro d’Italia 2019, che ha portato la carovana da Carpi a Novi Ligure, ha visto trionfare l’australiano Caleb Ewan. Al quarto posto il nostro Elia Viviani, che al termine della frazione ha alzato bandiera bianca, ritirandosi, così come ha deciso di fare poi anche il vincitore odierno. Di seguito le immagini salienti della frazione odierna, la Carpi-Novi Ligure. highlights ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani si ritira : “Lascio - c’è qualcosa che non va” : Il Giro d'Italia 2019 è già finito per Elia Viviani. Il campione italiano ha deciso di abbandonare al termine dell'undicesima tappa della Corsa in rosa. Una decisione sofferta, ma a detta del ciclista classe 1989 della Deceuninck-Quick Step inevitabile. Viviani dopo i 4 successi della scorsa edizione, in quella in corso non è riuscito a trionfare collezionando tre secondi posti (è stato poi declassato nella frazione di Orbetello). Anche oggi, il ...

Giro d’Italia – Valerio Conti non molla : “domani sarà dura tenere la Maglia Rosa - ma ci proverò” : Il leader della classifica generale non ha nessuna intenzione di mollare la Maglia Rosa, vendendo cara la pelle anche nelle salite Caleb Ewan della Lotto Soudal si è imposto nell’undicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, tagliando per primo il traguardo del percorso che ha portato i corridori da Carpi a Novi Ligure dopo 221 km. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Sul podio si sono piazzati anche Arnaud Demare (Groupama ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti undicesima tappa : Ewan ancora a segno - Demare si prende la maglia - delusione per Viviani : Altra volata al Giro d’Italia e a imporsi sul traguardo di Novi Ligure è stato l’australiano Caleb Ewan, che ha battuto il francese Arnaud Démare e il tedesco Pascal Ackermann, mentre al quarto posto si è piazzato il campione italiano Elia Viviani. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le Pagelle dell’undicesima del Giro d’Italia 2019. Caleb Ewan 10: una vittoria netta per il 24enne di Sydney, che firma così il bis, dopo ...

Giro d’Italia – Caleb Ewan se la ride : “i due successi dimostrano che sono uno dei migliori velocisti al mondo” : Il corridore australiano ha parlato dopo il successo ottenuto nell’undicesima tappa, il secondo in questo Giro d’Italia 2019 Il corridore australiano Caleb Ewan della Lotto Soudal ha vinto l’undicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, da Carpi a Novi Ligure di 221 km. Fabio Ferrari/LaPresse Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Arnaud Demare (Groupama – FDJ) e Pascal Ackermann ...