Giro d’Italia | fiato sospeso per l’arrivo ai 2 247 metri del Lago Serrù tra muri di neve

Giro d’Italia - la maglia rosa Polanc ancora non ci crede : “ho sognato la vittoria - ma poi…” : Giro d’Italia, Jan Polanc ha disputato una gara quasi perfetta finendo per conquistare la maglia rosa dopo la vittoria di Benedetti Giro d’Italia, la dodicesima tappa è stata vinta da Cesare Benedetti, con la maglia rosa che è finita sulle spalle di Jan Polanc. Il ciclista si è presentato a caldo ai microfoni di Eurosport, raccontando la sua tappa in fuga culminata con la maglia rosa: “sempre un sogno indossare la maglia ...

Giro d’Italia 2019 - Cesare Benedetti : “È da tanti anni che lavoro per gli altri. Oggi ho sfruttato a pieno questa grande occasione” : Undicesima stagione da professionista, una vita da gregario, e a quasi 32 anni ecco la prima vittoria in carriera, in quella Pinerolo che 70 anni incoronò un uomo come Fausto Coppi. E così al Giro d’Italia del 2019, Cesare Benedetti scrive la storia della Corsa Rosa, conquistando la Cuneo-Pinerolo. Quasi freddo, o probabilmente incredulo, il trentino della Bora-Hansgrohe ha sfruttato il momento d’incertezza del trio al comando della ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Rivoluzionate le Classifiche del Giro d’Italia 2019 al termine della dodicesima tappa. Nella prima frazione in cui era presente una vera salita è esplosa la corsa con Jan Polanc (UAE-Team Emirates) che va in fuga e si prende la maglia Rosa. Con il passaggio al comando sul GPM del Montoso, Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) è la nuova maglia azzurra, mentre Hugh Carthy (EF Education First) diventa il miglior giovane. L’unica maglia che non ...

Tredicesima tappa Giro d’Italia 2019 : percorso - altimetria e diretta tv : Tredicesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv E al tredicesimo giorno arrivò il primo tappone alpino. La Pinerolo-Ceresole Reale in programma venerdì 24 maggio 2019 sarà la prima frazione che potrebbe decidere la corsa verso la Maglia Rosa. Si tratta infatti di un percorso molto duro che termina con un arrivo in salita dopo 196 km di corsa. E’ prevista anche la neve, motivo per il quale i corridori ...

Giro d’Italia - Benedetti al settimo cielo dopo la vittoria di tappa : “oggi si brinda alla mia salute” : Giro d’Italia, Benedetti ha vinto la tappa numero 12 della corsa in rosa, con Polanc che è diventato leader della classifica generale Giro d’Italia, Cesare Benedetti ha vinto la tappa odierna, con la maglia rosa che è finita sulle spalle di Polanc. Il nostro Benedetti si è presentato ai microfoni di Eurosport a caldo, tutto bagnato e felicissimo per la sua giornata da sogno: “Perchè sono bagnato? Ho festeggiato coi ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Vincenzo Nibali dà spettacolo sul Montoso - Squalo a 1’44” da Roglic : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato la prima vera salita: l’impegnativo Montoso, GPM di prima categoria, ha messo a dura prova tutti i big e ha dato degli importanti scossoni in classifica generale che ora è guidata da Jan Polanc. Lo sloveno ha indossato la maglia rosa sfilandola a Valerio Conti, i grandi favoriti per la conquista del Trofeo Senza Fine si sono mossi: Vincenzo Nibali ha dato spettacolo in salito ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa : Jan Polanc in rosa - Nibali a 1’44” da Roglic - guadagnano Lopez e Landa : La Cuneo-Pinerolo ha dato uno scossone alla Classifica generale del Giro d’Italia 2019, la dodicesima tappa presentava le prime vere salite con il Montoso (primo GPM di prima categoria) e il gruppo ci ha regalato grandi emozioni. Jan Polanc indossa la maglia rosa sfilandola al compagno di squadra Valerio Conti, l’alfiere della UAE Emirates ha centrato la fuga bidone e ha messo in difficoltà tutti i big che si sono dati battaglia ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Cuneo-Pinerolo) : vittoria di Cesare Benedetti - Jan Polanc nuova maglia rosa : Cesare Benedetti si impone tra i fuggitivi nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 158 km da Cuneo a Pinerolo. Il corridore della BORA-Hansgrohe centra il primo successo da professionista, battendo in volata i compagni di fuga Damiano Caruso (Bahrain Merida) ed Eddie Dunbar (Team INEOS). La nuova maglia rosa è Jan Polanc (UAE-Team Emirates), sesto sul traguardo odierno. Si muovono anche i big, con Mikel Landa (Movistar) e Miguel ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Pinerolo-Ceresole Reale : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Venerdì 24 maggio, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, Pinerolo-Ceresole Reale: il primo grande tampone di questa edizione della Corsa Rosa. I big hanno iniziato a muoversi già quest’oggi sul Montoso, ma domani la parola spetterà alle Alpi, con un tappone di montagna contraddistinto da tre lunghe salite da scalare, tra cui quella finale che porta al Lago Serrù, GPM di prima categoria a quota 2247 metri, su cui vedremo ...

Cesare Benedetti ha vinto la 12ª tappa del Giro d’Italia - Jan Polanc è la nuova maglia rosa : Il ciclista trentino Cesare Benedetti ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia, 158 chilometri da Cuneo a Pinerolo, in Piemonte. Nella prima tappa alpina, Benedetti è arrivato al traguardo con il gruppetto di testa, concludendo lo sprint davanti a Damiano

Giro d’Italia – Polanc sfila la Maglia Rosa a Conti - che balzo di Nibali : la nuova classifica generale dopo la 12ª tappa : Il corridore sloveno della UAE Team Emirates sfila la Maglia Rosa al compagno di squadra Valerio Conti, salendo così in vetta alla classifica generale dopo la dodicesima tappa Jan Polanc è la nuova Maglia Rosa del Giro d’Italia 2019, sfilandola al compagno di squadra Valerio Conti al termine della dodicesima tappa. Il corridore sloveno sale così in testa alla classifica generale, chiudendo al sesto posto la frazione di oggi conclusa ...

Giro d’Italia 2019 - risultato dodicesima tappa : capolavoro di Cesare Benedetti a Pinerolo. Si muovono Landa e Lopez - Polanc in Rosa : Finalmente arriva il vero e proprio Giro d’Italia. Si sblocca la Corsa Rosa dopo una decina di giorni piuttosto noiosi, animati solo dalle cronometro e dalle cadute, oltre che dalle volate. dodicesima frazione, da Cuneo a Pinerolo, di 158 chilometri in ricordo dell’impresa compiuta ben 70 anni fa da Fausto Coppi: altimetria completamente diversa, una sola salita affrontare, quella del Montoso, posta piuttosto lontana dal traguardo. ...

Giro d’Italia – Primo sigillo in carriera per Benedetti - la Bora si prende anche la 12ª tappa : Splendido successo dell’italiano Benedetti: Primo sigillo in carriera per il corridore della Bora. Sua la 12ª tappa del Giro d’Italia Il Giro d’Italia è finalmente entrato nel vivo: dopo una settimana soft, che ha permesso ai corridori di prendere confidenza con le strade italiane, la 12ª tappa ha regalato il Primo Gpm di prima categoria dell’edizione 102. 158km da Cuneo a Pinerolo, al termine dei quali a trionfare ...

Giro d’Italia 2019 - fuga bidone nella Cuneo-Pinerolo! Classifica ribaltata - Jan Polanc spaventa i favoriti! : fuga bidone in corso al Giro d’Italia 2019, la Cuneo-Pinerolo sta riservando grandissime sorprese: 25 uomini sono andati all’attacco in avvio della dodicesima tappa e hanno guadagnato un vantaggio massimo di addirittura 15 minuti. Gli atleti sono andati via di comune accordo, il gruppo ha lasciato fare e il margine dei coraggiosi di giornata è salito a dismisura: qualche uomo quasi sicuramente arriverà al traguardo e verosimilmente ...