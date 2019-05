Giro d’Italia | Benedetti al settimo cielo dopo la vittoria di tappa | “oggi si brinda alla

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019)d’Italia,ha vinto lanumero 12 della corsa in rosa, con Polanc che è diventato leader della classifica generaled’Italia, Cesareha vinto laodierna, con la maglia rosa che è finita sulle spalle di Polanc. Il nostrosi è presentato ai microfoni di Eurosport a caldo, tutto bagnato e felicissimo per la sua giornata da sogno: “Perchè sono bagnato? Ho festeggiato coi compagni, siamo un gruppo affiatato, ci troviamo bene, lottiamo insieme e soffriamo insieme. Non potevo ignorarlila. Abbiamo cambiato preparazione quest’anno ed ora dovrò essere di supporto per Formolo nelle tappe più dure, dunque devo fare un po’ di tutto, togliendomi anche qualche soddisfazione come oggi. Sapevo che non dovevo rispondere agli attacchi ed in discesa poi sono andato molto forte. Oggi è il più bel giorno della ...

giroditalia : Stage 11 at #Giro d’Italia. Early Italian breakaway before the Australian shot! | Tappa 11 del #Giro d’Italia. Una… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 11 | Tappa 11 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - inLOMBARDIA : CICLISMO #inLombardia Sulla scia delle emozioni del Giro d'Italia, ecco per gli appassionati del mondo del ciclismo… -