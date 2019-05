Giro d’Italia 2019 | la tappa di oggi Cuneo-Pinerolo | possibili scenari tattici Il

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DODICESIMADELDALLE 12.30 La dodicesimadeld’Italiaprenderà il via quest’da, e si concluderà adopo 158 km; una frazione omaggio alla mitica impresa di Fausto Coppi del 1949, ma su di un tracciato decisamente diverso rispetto a 70 anni fa. L’unico GPM di giornata, preceduto da un primo passaggio sul Muro di via Principi d’Acaja, è il Montoso, impegnativo ma molto lontano dal traguardo; misura 8.9 km con una pendenza media del 9.4% e punte massime al 14%. Attenzione però, perchè a circa 2,5 km al traguardo il gruppo affronterà nuovamente il Muro di via Principi d’Acaja, 450 metri in pavé al 14% e punte del 20%; questo potrebbe essere il momento decisivo per tentare qualche attacco. Infine, una discesa introdurrà al centro diper un finale in ...

giroditalia : Stage 11 at #Giro d’Italia. Early Italian breakaway before the Australian shot! | Tappa 11 del #Giro d’Italia. Una… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 11 | Tappa 11 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - toyota_italia : Direttamente dal #GiroE un ospite d’eccezione: #InGiroConToyota c’è l’atleta del #ToyotaTeam @zaytsev!… -