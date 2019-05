Giro d’Italia 2019 | la forza di Astana e Movistar Due squadroni che possono ribaltare la

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sulla prima vera salita deld’Italiahanno dimostrato di poterla corsa. Due tra le formazioni più attese alla vigilia hanno fatto la stessa tattica nella Cuneo-Pinerolo, scegliendo di osare per far tornare ai vertici della classifica i propri capitani. Si è creata così un’alleanza in corsa che ha permesso di guadagnare diverso terreno sui rivali e questo copione potrebbe ripresentarsi anche nelle prossime tappe, diventando un fattore cruciale nella lotta per la maglia rosa. Entrambe hanno inserito nella fuga di giornata dei corridori, in particolare la squadra kazaka ha mandato all’attacco Manuele Boaro e Dario Cataldo, mentre quella spagnola Jasha Sutterlin. Sul Montoso la prima a muoversi è stata l’che fatto muovere Jan Hirt, che è servito come punto d’appoggio per Miguel Angel Lopez, che ha sferrato il primo attacco. ...

