Giro d’Italia 2019 | dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo | orario di partenza e di arrivo I

Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo : percorso - favoriti e altimetria. Montoso e strappo finale : sfida tra i favoriti : Dopo tantissima pianura si inizia finalmente a far sul serio al Giro d’Italia 2019. Un primo antipasto di ciò che aspetterà i corridori in questo week-end: siamo alla dodicesima tappa, la Cuneo-Pinerolo, di 158 chilometri. Non è la frazione che ci si aspettava alla vigilia della presentazione della Corsa Rosa: l’obiettivo è onorare l’anniversario dell’impresa clamorosa di Fausto Coppi compiuta ben 70 anni fa, ma ...

Giro d’Italia 2019 - Arnaud Démare : “La Maglia Ciclamino è un riconoscimento che dovrà essere difeso” : Il francese Arnaud Démare, velocista della Groupama-FDJ, al termine della frazione odierna del Giro d’Italia 2019, che ha portato il gruppo da Carpi a Novi Ligure, ha indossato la Maglia Ciclamino, essendo diventato leader della classifica a punti, scavalcando il tedesco Pascal Ackermann, ora staccato di 11 punti. Dopo il secondo posto sull’arrivo odierno il transalpino ha parlato ai microfoni di SpazioCiclismo: “È stato ...

Giro d’Italia 2019 - la consacrazione di Caleb Ewan. Più di un semplice velocista : È il più giovane dei grandi velocisti del Giro d’italia 2019, ma di sicuro anche il più completo. Caleb Ewan era partito da Bologna con l’intento di conquistare almeno una tappa della Corsa Rosa, e invece è riuscito a fare doppietta; anche se il suo Giro finisce qui. Caleb ha già annunciato il ritiro, il suo obiettivo lo ha raggiunto, e c’è il Tour de France che lo aspetta. Ha raggiunto due vittorie spettacolari, su due arrivi ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - highlights e sintesi undicesima tappa : Caleb Ewan vince a Nove Ligure - quarto Elia Viviani : Volata doveva essere e così è stato: la tappa numero 11 del Giro d’Italia 2019, che ha portato la carovana da Carpi a Novi Ligure, ha visto trionfare l’australiano Caleb Ewan. Al quarto posto il nostro Elia Viviani, che al termine della frazione ha alzato bandiera bianca, ritirandosi, così come ha deciso di fare poi anche il vincitore odierno. Di seguito le immagini salienti della frazione odierna, la Carpi-Novi Ligure. highlights ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani si ritira : “Lascio - c’è qualcosa che non va” : Il Giro d'Italia 2019 è già finito per Elia Viviani. Il campione italiano ha deciso di abbandonare al termine dell'undicesima tappa della Corsa in rosa. Una decisione sofferta, ma a detta del ciclista classe 1989 della Deceuninck-Quick Step inevitabile. Viviani dopo i 4 successi della scorsa edizione, in quella in corso non è riuscito a trionfare collezionando tre secondi posti (è stato poi declassato nella frazione di Orbetello). Anche oggi, il ...

Giro d’Italia – Valerio Conti non molla : “domani sarà dura tenere la Maglia Rosa - ma ci proverò” : Il leader della classifica generale non ha nessuna intenzione di mollare la Maglia Rosa, vendendo cara la pelle anche nelle salite Caleb Ewan della Lotto Soudal si è imposto nell’undicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, tagliando per primo il traguardo del percorso che ha portato i corridori da Carpi a Novi Ligure dopo 221 km. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Sul podio si sono piazzati anche Arnaud Demare (Groupama ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti undicesima tappa : Ewan ancora a segno - Demare si prende la maglia - delusione per Viviani : Altra volata al Giro d’Italia e a imporsi sul traguardo di Novi Ligure è stato l’australiano Caleb Ewan, che ha battuto il francese Arnaud Démare e il tedesco Pascal Ackermann, mentre al quarto posto si è piazzato il campione italiano Elia Viviani. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le Pagelle dell’undicesima del Giro d’Italia 2019. Caleb Ewan 10: una vittoria netta per il 24enne di Sydney, che firma così il bis, dopo ...

Giro d’Italia – Caleb Ewan se la ride : “i due successi dimostrano che sono uno dei migliori velocisti al mondo” : Il corridore australiano ha parlato dopo il successo ottenuto nell’undicesima tappa, il secondo in questo Giro d’Italia 2019 Il corridore australiano Caleb Ewan della Lotto Soudal ha vinto l’undicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, da Carpi a Novi Ligure di 221 km. Fabio Ferrari/LaPresse Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Arnaud Demare (Groupama – FDJ) e Pascal Ackermann ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - le immagini della volata vincente di Caleb Ewan a Novi Ligure : La tappa numero 11 del Giro d’Italia 2019, che ha portato la carovana da Carpi a Novi Ligure, si è risolta, come nelle previsioni in una volata di gruppo: si è imposto l’australiano Caleb Ewan. Al quarto posto il nostro Elia Viviani, che al termine della frazione ha alzato bandiera bianca, ritirandosi. Di seguito le immagini dell’ultimo chilometro della frazione odierna, la Carpi-Novi Ligure. LA volata vincente DI Caleb Ewan A ...

Giro d’Italia 2019 - finalmente le montagne! Da domani a domenica un percorso durissimo : inizia la battaglia : finalmente comincia il Giro d’Italia 2019. Il vero Giro d’Italia. All’alba della dodicesima tappa, da Cuneo a Pinerolo, iniziano le grandi montagne. Dopo due cronometro e tanta (troppa…) pianura, con un numero eccessivo di frazioni monotone e scontate, da domani si scatenerà la battaglia. La Cuneo-Pinerolo non ha nulla a che vedere con la tappa epica vinta da Fausto Coppi nel 1949, anche se quantomeno assisteremo al primo ...

Giro d’Italia 2019 : tutti i ritirati. L’elenco degli abbandoni dopo l’undicesima tappa : Iniziata la seconda settimana del Giro d’Italia 2019: andiamo a scoprire l’elenco di tutti i ritirati, molti gli abbandoni eccellenti. tutti I RITIRATI Giro D’ITALIA 2019 tappa 1 Hiroki Nishimura (Nippo – Vini Fantini – Faizané) Fuori tempo massimo tappa 2 / tappa 3 / tappa 4 Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) Fermato dalla squadra per “valori fisiologici anomali” Matti Breschel (EF Education ...

Giro d’Italia 2019 - Valerio Conti : “Sarebbe una grande soddisfazione riuscire a tenere la Maglia Rosa domani” : Giornata tranquilla, l’ultima, per la Maglia Rosa Valerio Conti, che anche oggi è riuscito a conservare senza particolari patemi d’animo il simbolo del primato del Giro d’Italia: sul traguardo di Novi Ligure il gruppo è arrivato compatto e la classifica generale, nelle posizioni di vertice, è rimasta invariata rispetto a ieri. Così Valerio Conti ai microfoni Rai, intervistato a fine tappa: “E’ andata bene, un altro ...

Giro d’Italia : Ewan vince a Novi Ligure - Viviani ancora a secco : Si è chiusa con lo sprint vincente di Caleb Ewan sul traguardo di Novi Ligure la prima parte del Giro d’Italia, le undici tappe dedicate a velocisti e finisseur. Lo sprinter della Lotto Soudal ha firmato la seconda vittoria battendo Demare e Ackermann, mentre Viviani ha ancora una volta deluso finendo al quarto posto dopo essere sembrato incerto sulla strategia da tenere nel finale di corsa. Valerio Conti ha mantenuto la sua maglia rosa che da ...

Giro d’Italia 2019 – Decisione clamorosa di Elia Viviani - il ‘Profeta’ spiazza tutti dopo l’undicesima tappa : Il velocista italiano ha deciso di ritirarsi dal Giro d’Italia, sottolineando di dover trovare serenità staccando la spina per qualche giorno Elia Viviani si ritira dal Giro d’Italia. Lo annuncia lo stesso corridore veronese al termine dell’undicesima tappa, conclusa al quarto posto: “ne abbiamo discusso tanto in questi dieci giorni e una vittoria oggi poteva forse cambiare le cose, ma il mio Giro finisce oggi – le ...