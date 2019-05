Giro d’Italia 2019 | Daniel Navarro sarà dimesso domani | lo spagnolo caduto a Frascati

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Buone notizie per il corridore(Team Katusha Alpecin), ricoverato da più di una settimana presso il Policlinico di Tor Vergata in seguito alla bruttissima caduta occorso nella quarta tappa deld’Italiacon arrivo a. Il 35enne iberico aveva riportato la frattura della clavicola destra e di tre costole, con la complicazione della perforazione del polmone che aveva a sua volta causato un gemotorace con emottisi e uno pneumotorace nella parte superiore e nella parte posteriore del polmone, situazione curata negli ultimi giorni dai medici dell’ospedale romano. Dopo aver passato le prime giornate in terapia intensiva,si è brillantemente ripreso ed è pronto ad affrontare il viaggio di ritorno in Spagna. La sua situazione clinica introduce però un problema non indifferenze: il corridore iberico non può affrontare il viaggio in ...

giroditalia : Stage 11 at #Giro d’Italia. Early Italian breakaway before the Australian shot! | Tappa 11 del #Giro d’Italia. Una… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 11 | Tappa 11 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - giroditalia : .@tom_dumoulin abandons the #Giro d'Italia during the transfer to Km 0 | @tom_dumoulin abbandona il #Giro durante il trasferimento al Km 0 -