Girava video porno con i passeggeri dei treni | controllore donna licenziata

(Di giovedì 23 maggio 2019) Undi 33 anni è statain Germania per aver girato con ideisu cui lavorava dei. Teresa W, questo è il nome riportato dail Daily Mail, era solita fermarsi fuori servizio nelle carrozze vuote e intrattenersi con chi aveva sorpreso senza biglietto. Alcuni filmati erotici la mostrerebbero mentre “frusta” alcuni pendolari uomini con indosso ancora la sua uniforme. In un altroinvita un uomo nella cabina di guida per filmare scene erotiche. «Allora, mio piccolo amico, ti ho catturato… Ora ti mostrerò cosa faccio con iche non hanno pagato il biglietto. Tira giù i pantaloni, voglio vedere il tuo c*** nudo!», si sente dire nel filmato. I dirigenti delle ferrovie tedesche, entrati in possesso dei, hanno provveduto al licenziamento. Sembra che isiano stati girati suiregionali della ...

