Giornalista ferito dalla polizia durante gli scontri con gli antifascisti Il questore di

Raimondo Bultrini/ Chi è il Giornalista di Repubblica ferito dalla bomba in Sri Lanka : Raimondo Bultrini , chi è il giornalista ferito da una bomba vicino alla Chiesa di Colombo: gli attentati di Pasqua in Sri Lanka , 'un inferno'

Sri Lanka - il video di una nuova esplosione<br> Ferito lievemente un Giornalista italiano : Ancora una giornata di altissima tensione a Colombo, capitale dello Sri Lanka . Mentre si continuano a contare le vittime, oggi sono stati trovati ben 87 detonatori vicino alla principale stazione degli autobus e un'autobomba è esplosa in fase di disinnesco proprio vicino alla Chiesa colpita ieri, quella di Sant'Antonio. Gli artificieri stavano disinnescando l'ordigno che però è esploso. Per fortuna erano state prese tutte le ...

Raimondo Bultrini : Ferito in Sri Lanka da una scheggia il Giornalista di Repubblica : Il giornalista di Repubblica Raimondo Bultrini è rimasto Ferito in modo lieve in conseguenza dell'esplosione della bomba nei pressi della chiesa di Sant'Antonio, a Colombo. Ne dà notizia il sito di Repubblica. La deflagrazione ha scatenato il panico e la fuga dei presenti. Per la Bbc la detonazione è avvenuta "nel momento in cui personale delle forze di sicurezza cercava di neutralizzare un ordigno individuato in un veicolo".