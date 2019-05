Non se ne era accorta! Pensionata gioca 3 euro al Superenalotto e ne vince 30.000 (Di giovedì 23 maggio 2019) La vicenda a Fabriano, in provincia di Ancona, dove è stata la tabaccheria ad accorgersi della vincita. Una Pensionata di 70 anni ha vinto la bellezza di 28 mila euro al gioco a premi. La tabaccheria protagonista è quella di via Martiri della Libertà, così come riportato dal Messaggero. E sono stati proprio i gestori dell'esercizio ad accorgersi della vincita attraverso il meccanismo del "4+1" previsto dal Superenalotto.



È successo che quando la 70enne ha consegnato la schedina per giocare di nuovo i soliti numeri, l'esercente ha inserito la scheda nell'apposito apparecchio, che ha dato la segnalazione: quella schedina era vincente e portato con sé un bel malloppo da quasi trenta mila euro.



