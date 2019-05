Gf | Gennaro in crisi per il padre | “Perché mia madre non mi ha detto la verità?”

GF16 - Francesca De Andrè in crisi per Gennaro - scoppia in lacrime : Grande Fratello, Francesca De Andrè in crisi per Gennaro Lillio, la sua situazione confusa la fa scoppiare in lacrime Gennaro e Francesca de Andrè cercano di far fronte alle difficoltà che stanno correndo nel loro legame in questa settimana dopo la visione delle foto in cui il fidanzato della concorrente, Giorgio Tambellini, compare in compagnia dell’influencer … Continue reading GF16, Francesca De Andrè in crisi per Gennaro, scoppia ...