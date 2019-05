George Martin | ' Se per il 2020 non ho ancora finito Winds of Winter | imprigionatemi'

Il videogioco creato da From Software e George R.R. Martin nuovamente confermato ma potrebbe non chiamarsi Great Rune e non essere open-world : Sono ormai alcuni mesi che si ipotizza una collaborazione tra From Software, creatori degli acclamati Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, e George R.R. Martin, scrittore che ha dato vita al mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e quindi de Il Trono di Spade. Oggi abbiamo quella che sembra l'ennesima conferma dopo l'ultimo rumor e le ultime rivelazioni di Martin stesso.In questo caso la conferma arriva dal profilo Twitter di ...

Il Trono di spade - George Martin assicura : 'Il finale dei libri sarà diverso dalla serie' : Sono passati alcuni giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata della saga del Trono di spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin e sono ancora un po' tutti increduli che sia finito veramente. Inoltre, la serie evento che ha tenuto incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo, ci ha lasciato con un finale che a molti fan ...

Il Trono di Spade - ecco cosa dice George RR Martin sul finale e sui libri : Il Trono di Spade è finito e sulla conclusione tutti hanno detto la propria opinione. All’appello mancava giusto George RR Martin, cioè colui da cui tutto è iniziato. Lo scrittore, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, non si è tirato indietro e ha affidato al suo blog il suo pensiero sul finale della serie che più l’ha reso famoso nel mondo. «È difficile credere che sia finita, a dire ...

Ancora rumor per il videogioco di George R. R. Martin : l’autore di Game of Thrones e FromSoftware uniscono le forze? : Game of Thrones è finito per sempre. O per lo meno la serie TV principale realizzata da HBO. Le fantasie seriali dei telespettatori sono andate a morire con la messa in onda del sesto episodio dell'ottava ed ultima stagione, che ha così eletto il nuovo re di Westeros e messo fine al gioco dei troni che ci ha accompagnato per otto lunghi anni. I fan, ora, attendono la conclusione della stessa epica storia - con le dovute varianti - nell'antologia ...

Game of Thrones - George RR Martin parla del finale e dei libri : Poteva colui che ha creato un intero universo narrativo divenuto poi un’acclamatissima serie televisiva esimersi dal commentare il finale della serie stessa? Certo che no, ed ecco che George RR Martin, l’autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ha commentato l’epilogo di Game of Thrones sul suo blog : “Difficile credere che sia finita, a dire la verità. Questi anni sono passati in un battito di ciglia“, per ...

George R.R. Martin e From Software : nuove conferme per la collaborazione? GR potrebbe essere il misterioso progetto : La possibilità che George R.R. Martin, creatore della serie di romanzi Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e in parole povere del fenomeno Il Trono di Spade, stia in qualche modo lavorando su un videogioco non è di certo una novità. Il rumor riguardante una collaborazione con From Software risale a fine marzo ma ora abbiamo tra le mani delle novità davvero molto interessanti.Il report arriva da Gematsu e si divide sostanzialmente in due filoni. Il ...

Game of Thrones finale : lo scrittore George RR Martin non è contento : Come finisce Game of Thrones: George RR Martin voleva di più In attesa di sapere come finirà Il Trono di Spade – l’ultima puntata va in onda in America domenica 19 maggio e in Italia lunedì 20 maggio – George RR Martin si è detto poco soddisfatto dell’ultima stagione di Game of Thrones. Lo scrittore […] L'articolo Game of Thrones finale: lo scrittore George RR Martin non è contento proviene da Gossip e Tv.

George RR Martin : "Il Trono di spade? Preferivo seguissero le mie direttive" : Il Trono di spade si avvia verso la conclusione e molti fan hanno manifestato qualche perplessità su alcune scelte operate dagli sceneggiatori. Alle fila dei critici si unisce anche George RR Martin, autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui la serie è stata poi tratta. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, lo scrittore non ha nascosto un po’ di delusione.“Ovviamente ho una reazione emotiva. ...

Game of Thrones - l’insoddisfazione di George RR Martin sulla fine della serie : Dopo gli ultimi episodi andati in onda nel corso di questa ultima stagione di Game of Thrones, e in attesa dell’epilogo che segnerà la fine definitiva, non sono pochi i commenti dei fan che lamentano un’eccessiva fretta nel concludere la storia e una snaturazione dei personaggi. E pare che questi spettatori non siano gli unici a prendersela con gli sceneggiatori della produzione Hbo, David Benioff e Daniel B Weiss. Lo stesso George ...

Il Trono di spade : George Martin potrebbre aver terminato gli ultimi due romanzi : Mentre ci avviciniamo giorno dopo giorno alla sesta puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, un attore dello show televisivo ha affermato che George Martin (lo scrittore americano che ha scritto "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" da cui è ispirata la serie tv), avrebbe già terminato gli ultimi due romanzi della saga letteraria. Ad affermare il tutto è stato l'interprete di Ser Barristan Selmy, Ian McElhinney che nel corso ...

Game of Thrones libri : George RR Martin smentisce le ultime indiscrezioni : I libri di Game of Thrones: George RR Martin non ha ancora finito di scrivere la saga fantasy Brutte notizie per i lettori di Game of Thrones. Contrariamente a quanto trapelato negli ultimi giorni, George RR Martin non ha ancora terminato gli ultimi due libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, dai quali è […] L'articolo Game of Thrones libri: George RR Martin smentisce le ultime indiscrezioni proviene da Gossip e Tv.

Il trono di spade - arriva la smentita di George R.R. Martin : “I libri non sono finiti” : arriva la smentita dell'autore George R.R. Martin dopo i rumors circolati negli ultimi giorni su una prossima pubblicazione del sesto e del settimo volume di "Le cronache del ghiaccio e del fuoco", la saga da cui è tratta la seguitissima serie tv "Il trono di spade" dell'HBO. Martin ha dichiarato di non aver ancora concluso il sesto libro e di non aver neanche iniziato il settimo.Continua a leggere

Libri Game of Thrones : George RR Martin ha terminato gli ultimi due romanzi : George RR Martin ha finito di scrivere gli ultimi Libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco Buone notizie per i fan di Game of Thrones. George RR Martin, scrittore dell’opera letteraria dalla quale è tratta la serie HBO, ha terminato gli ultimi due Libri della saga. A rivelarlo è stato uno degli attori del […] L'articolo Libri Game of Thrones: George RR Martin ha terminato gli ultimi due romanzi proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones : George R.R. Martin anticipa che il secondo spin-off sarà sui Targaryen : I fan sono tutti concentrati sul gran finale (trailer e foto del quarto episodio) di Game of Thrones, che dopo l’epica 8x03 si avvicina sempre di più. Il mondo creato da George R.R. Martin è però potenzialmente molto vasto, come dimostra la decisione di HBO di mettere in sviluppo ben cinque serie spin-off antecedenti le vicende narrate in Game of Thrones. Uno degli spin-off di Game of Thrones già in fase di pre produzione avanzata, secondo ...