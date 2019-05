Genova | gli antifascisti all' attacco

Genova - Ponte Morandi : test degli esplosivi per evitare eventuali rischi da polveri sottili ed amianto : E’ ancora in corso la valutazione se procedere con una o due distinte esplosioni per abbattere le pile 10 e 11 sul lato est di Ponte Morandi. Stamane intanto sono partiti i test nella cava dei Camaldoli, sopra il quartiere di San Fruttuoso. Il fine è comprendere come si comporteranno le polveri sottili e le eventuali fibre di amianto che la deflagrazione – e il vento – libereranno. Per l’abbattimento controllato delle pile, alte 93 ...

Genova - Ponte Morandi : ultimi rientri degli sfollati - prosegue lo smantellamento : Questa mattina a Genova 32 famiglie sfollate, che vivevano sotto Ponte Morandi in via Porro e via Campasso, sono potute entrare nelle abitazioni per prendere gli ultimi oggetti per poi dire addio alle proprie case, cedute a prezzi superiori al valore di mercato alla struttura commissariale e che verranno abbattute. Era il quarto rientro previsto: doveva tenersi domenica scorsa, ma il maltempo lo ha impedito, e si è dovuto rimandare ad ...

Nave saudita carica di armi : da Genova a Livorno fino a Cagliari - tutte le rotte e gli ultimi attracchi (tracciabili) in Italia : La Nave Bahri Yanbu, cargo saudita carico di armi, è attesa al porto di Genova alle 11 del 19 maggio. Doveva passare da Le Havre, in Francia, il 10 maggio, ma grazie alla denuncia del media francese Disclose, che ne ha scovato per primo la rotta, un gruppo associazioni pacifiste transalpine è riuscito a impedirne l’attracco. In Italia alcuni gruppi, tra pacifisti e marittimi che lavorano al porto, stanno cercando di replicare la protesta a ...

Crollo Ponte Genova : domani niente rientro degli sfollati a causa del vento : A seguito dell’avviso di vento di burrasca per domani in Liguria, la Protezione Civile del Comune di Genova ha annunciato che le operazioni di recupero beni da parte delle famiglie degli sfollati in seguito al Crollo del viadotto Morandi, in programma domani, sono state rimandate, in accordo con il Comitato degli sfollati, alla domenica successiva. A seguito dell’avviso emesso dalla protezione civile della Regione Liguria entrano in ...

Incredibile valzer di panchine - è corsa a due per Conte : nuovo allenatore per Milan e Roma - si cambia a Genova e possibile sorpresa a Bologna [DETTAGLI] : valzer PANCHINA – Il campionato di Serie A è arrivato nella fase finale, gran parte degli obiettivi delle squadre sono stati raggiunti, bisogna solo decidere gli ultimi posti per l’Europa e la terza squadra retrocessa nel campionato di Serie B. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e sta per prendere il via un Incredibile valzer di panchine. Partiamo da Antonio Conte, sembrano due le certezze: il ritorno in Italia ...

A10 - incidente sulla Genova-Ventimiglia : morto centauro - traffico in tilt tra A26 e Arenzano : incidente mortale sull'A10 Genova-Ventimiglia: un centauro è morto dopo essersi scontrato presumibilmente con la sua moto contro un mezzo pesante. Chiuso il tratto tra il bivio con l'A26 e Arenzano in direzione Savona, all'altezza del km 13,4: disagi al traffico e almeno 3 chilometri di coda. Indagini sulla dinamica dello schianto.

Roma : vietato sbagliare a Genova : A poche giornate dal termine e ci sono ancora diversi verdetti da assegnare. Salvezza e Champions League passano proprio dalla

Carige - presidio dei sindacati a Genova “No a nuovi tagli ed esuberi. Governo non scarichi problemi sui lavoratori” : Dal 2012 a oggi Banca Carige ha tagliato 1800 posti di lavoro, oggi i bancari sono scesi in piazza per scongiurare il rischio di nuovi esuberi in caso di acquisizione da parte di Blackroc e a seguito di un piano industriale che prevederebbe una riduzione dell’organico da 3700 a 1700 dipendenti, la chiusura di molte filiali e la riduzione del 20% degli stipendi. “Per ora sono solo informazioni trapelate tramite la stampa, attendiamo la ...

Genova - 25 aprile negato - gli attacchini delle corone. Oggi le celebrazioni ufficiali : Le storie dei volontari che le hanno create e poste nelle strade della Foce dopo il no del Municipio

Cassa integrazione - la Liguria migliora. Ma la crisi di Genova tiene in allarme : Il crollo del Morandi ha peggiorato una situazione già quasi critica. Dall’ex Ilva al fallimento Qui! Group vecchie e nuove difficili vertenze

Sanità - il governatore Toti visita gli ospedali di Genova. Viale a Imperia : La Sanità è un mondo complesso, dove nulla può essere considerato banale, ma quella ligure ha preso una buona strada verso un futuro migliore'.

Si aggiunge un concerto di J-Ax con gli Articolo 31 a Genova : info e biglietti in prevendita : Il concerto di J-Ax con gli Articolo 31 a Genova arriva dopo la serie di date annunciate per la reunion di Ax e DJ Jad, che si è già tenuta sul palco del Fabrique per le residency dei 25 anni di carriera di Alessandro Aleotti. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 11 del 18 aprile. La consegna è garantita secondo le modalità classiche con consegna tramite corriere espresso o ...

Genova. Picchia la moglie - distrugge casa e poi minaccia gli agenti : bloccato col taser : A Genova un 40enne ha aggredito e Picchiato la moglie e all'arrivo della polizia ha minacciato gli agenti lanciandogli contro una bicicletta e altri oggetti. I poliziotti per fermarlo hanno utilizzato per la prima volta il taser. Arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.Continua a leggere

Derby Genova con maglia dedicata a città : ANSA, - Genova, 14 APR - Riscaldamento con maglietta speciale per i giocatori di Sampdoria e Genoa prima del Derby. Hanno indossato una casacca che riproduce la bandiera di San Giorgio, simbolo della ...