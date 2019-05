Genova | antifascisti contro il presidio di Casapound Tre feriti e due fermati negli

Comizio di Casapound a Genova sotto i lacrimogeni e le proteste degli antifascisti : Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine e i manifestanti si stanno scontrando con la polizia. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine e i manifestanti si stanno scontrando con la polizia. _Courtesy Giuseppe ...

Genova - scontri tra antifascisti e Polizia durante comizio Casapound. Tre militanti feriti. Giornalista con tre dita fratturate : scontri tra Polizia e manifestanti a Genova, durante il presidio antifascista che è stato organizzato in contemporanea al comizio elettorale di Casapound che si tiene in piazza Marsala. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno caricato più volte frontalmente e di lato i manifestanti in piazza Corvetto, sparando anche lacrimogeni ad altezza uomo, con gli scontri che vanno avanti dalle 18. I manifestanti, al grido di “Genova è solo ...

Scontri tra antifascisti e polizia a Genova durante il comizio di Casapound : manifestanti feriti : Scontri a Genova tra manifestanti e polizia prima e durante il comizio di Casapound. La polizia in assetto antisommossa ha caricato più volte i manifestanti. Alcuni di loro sono rimasti feriti. Tra questi anche un giornalista di Repubblica che avrebbe alcune dita fratturate. Un manifestante è stato portato via in manette.I dimostranti, in testa al corteo al grido di “Genova è solo antifascista”, hanno ...

Genova - scontri fra antifascisti e polizia durante comizio di Casapound : L'estrema destra si è radunata in piazza Marsala, presidio in piazza Corvetto: strade blindate. Manganellate, fumogeni e lanci di bottiglie al al grido di "Genova è solo antifascista", la polizia risponde coi lacrimogeni. Tensione altissima nel capoluogo ligure.

Genova - tensioni alla commemorazione di Ugo Venturini. Polizia carica manifestanti antifascisti : Momenti di tensione al termine della manifestazione in ricordo di Ugo Venturini a Genova. Quando gli esponenti di estrema destra hanno concluso la manifestazione e stavano tornando alle macchine i partecipanti al presidio antifascista, organizzato in modo contrapposto, si sono spostati ed alcuni sono riusciti ad avvicinare le auto dei militanti di destra: un vetro di una macchina è stato rotto con un colpo di cintura. La Polizia ha fatto una ...