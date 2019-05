Genoa top secret a Firenze e futuro societario in ballo | una settimana da cuori forti

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) La partita contro la Fiorentina vale la vita del. Vincere per scacciare le paure, vincere per restare aggrappati alla Serie A. Quella che andrà in scena al Franchi disarà una delle sfide più importanti della storia recente del grifone, forse la più importante. Il destino del club è appeso ad un filo e tanti dipendono anche dai risultati che arriveranno dagli altri campi. Esodo deini al Franchi Se ilaffonderà non lo farà da solo, al Franchi infatti ci sarà un settore ospite gremito, con decine e decine di pullman a seguito della squadra. Uno spicchio di stadio, dunque, sarà interamente rossoblu, per cercare di spingere la squadra di Cesare Prandelli verso l'impresa. Perché di impresa si tratta, dal momento che ilsi trova al terzultimo posto in classifica e al momento sarebbe condannato alla retrocessione in Serie B. Dunque lache sta ...

