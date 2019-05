Gela, schianto in moto sul cavalcavia: morto in ospedale giovane di 23 anni

(Di giovedì 23 maggio 2019) Giuseppe Morello è deceduto nel pomeriggio di mercoledì nell'“Sant'Elia” di Caltanissetta, dopo essere rimasto vittima martedì mattina di un incidente stradale verificatosi a, mentre con la suaSukuzi percorreva ildi via Falcone. Le condizioni del ragazzo erano apparse subito gravissime.Giuseppe, per tutti Peppe, aveva ventitré. Secondo una ricostruzione dello, che si è verificato a(Caltanissetta) mentre con la suaSuzuki ilpercorreva ildi via Falcone, Giuseppe Morello avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un guardrail. Nel violento impatto il ragazzo, pur indossando il casco, aveva riportato un trauma cranico e toracico oltre che a varie fratture in diverse parti del corpo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...