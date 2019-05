ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ottoe ildi Lesono statidaisegreti francesiuna serie disulla copertura della guerra in Yemen e l’affaire Benalla. L’accusa ipotizzata è quella di “minaccia al segreto della difesa nazionale”. Quaranta redazioni, in un’editoriale pubblicato su le, hanno preso posizione nelle scorse ore e hanno denunciato: “Si tratta”, si legge, “di nuovi tentativi di intimidazione diche non fanno altro che il loro lavoro. Ovvero rivelare ai cittadini informazioni di interesse pubblico”. Anche il Sindacato nazionale deifrancese (Snj) ha condannato l’atto: “Sta succedendo qualcosa di malsano in questo Paese. C’è la volontà di intimidire i cronisti e le loro fonti. E’ uno scandalo”. La portavoce del governo Sibeth Ndiaye, su Europe ...

Cascavel47 : Francia, 8 giornalisti e il patron di Le Monde convocati dai servizi dopo articoli su armi in Yemen e l’affaire Ben… - TutteLeNotizie : Francia, 8 giornalisti e il patron di Le Monde convocati dai servizi dopo articoli su armi… - ibisrosso : RT @07Emmedi: Francia: i giornalisti che rivelano i traffici di armi statali rischiano la galera. Questa è la libertà in Francia del democ… -