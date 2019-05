Francesca e Gennaro | lite furiosa nella notte per Martina | insulti e offese | caos al Gf

GF - Gennaro sbotta con Francesca : la reazione al tradimento sarebbe esagerata : Lo scorso lunedì, durante la settima puntata del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè ha scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato Giorgio Tambellini e di essere stata lasciata tramite un post pubblicato su Instagram. Per tutta la diretta Gennaro è stato sempre presente nei confronti di Francesca, in modo da farla sfogare. Nelle ultime ore però il modello partenopeo sembra che sia stancato di questa situazione. Francesca, dopo aver ...

Grande Fratello : Gennaro contro Francesca De Andrè! ‘Mi hai deluso’. Scopri cosa è accaduto : Al “Grande Fratello 16” si è abbattuta la tempesta anche sulla coppia di amici Francesca De André e Gennaro Lillo. Dopo aver saputo del tradimento del fidanzato Giorgio e aver litigato con l’amica Martina, ora la... L'articolo Grande Fratello: Gennaro contro Francesca De Andrè! ‘Mi hai deluso’. Scopri cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Hai la coda di paglia! Gennaro e Francesca e Francesca De André litigano di brutto : Feroce lite tra Francesca De André e Gennaro Lillio: i due hanno iniziato ad urlarsi contro e offendersi tra lo stupore generale degli altri concorrenti del Grande Fratello 16. I due, che sono sempre stati molti vicini tanto da essere considerati una delle possibili coppie di questo Gf, hanno iniziato a discutere nella serata di ieri. La causa: la rivelazione da parte della De André di una confidenza che Lillio le avrebbe fatto su alcuni ...

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : lite furiosa al Grande Fratello : Gennaro Lillio chiude con Francesca De Andrè al Grande Fratello 16? Una notte infuocata al Grande Fratello. Una lite tra Martina e Daniele ha finito per coinvolgere anche Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La figlia del noto cantante e il modello partenopeo hanno finito per scontrarsi e dar vita a una lite furiosa. I toni si sono alzati nella casa del Grande Fratello 2019 e l’idillio tra la De Andrè e Lillio si è spezzato. Il pomo ...

GF16 - Francesca De Andrè allontana Gennaro - la sua mente pensa al suo ex Giorgio Tambellini : Grande Fratello, Francesca De Andrè pensa al suo ex e allontana Gennaro Francesca De Andrè non si dà pace al Grande Fratello. La concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso è stata lasciata lunedì sera dal fidanzato Giorgio Tambellini, dopo aver appreso di un suo tradimento. In queste ore Francesca De Andrè continua a interrogarsi su quanto sta … Continue reading GF16, Francesca De Andrè allontana Gennaro, la sua mente pensa al suo ...

Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate : Francesca De André e Gennaro Lillio, quale futuro al Grande Fratello 2019? Non sappiamo cosa succederà esattamente tra Francesca De André e Gennaro Lillio ora che lei non è più impegnata con Giorgio ma gli sviluppi non sembrano essere così scontati come credevamo, nel senso che non è detto che il bel napoletano sia disposto […] L'articolo Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - Francesca De André : "Non farò mai niente con Gennaro - questa stanza è occupata" : Francesca De André non riesce a riprendersi dopo la notizia che ha ricevuto nell'ultima diretta di lunedì del Grande Fratello 16. L'inquilina di Cinecittà, dopo aver appreso dalla viva voce di Barbara d'Urso che il compagno ha deciso di lasciarla tramite un post su Instagram, una volta venuto alla luce il tradimento ai suoi danni con una ragazza mora, si trova ora fra due fuochi: da una parte non può che pensare di voler allontanare ...

Francesca De Andrè ripensa a Giorgio e allontana Gennaro Lillio : Grande Fratello: Francesca De Andrè vuole tornare con Giorgio Tambellini? Francesca De Andrè non si dà pace al Grande Fratello. La concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso è stata lasciata lunedì sera dal fidanzato Giorgio Tambellini, dopo aver appreso di un suo tradimento. In queste ore Francesca De Andrè continua a interrogarsi su quanto sta accedendo nella sua vita sentimentale e si è sfogata con Kikò Nalli. ...

Giorgio Tambellini - fidanzato lascia Francesca De André / Gennaro Lillio : 'Fa schifo' : Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè: la lascia, tradimento smascherato in diretta. Lei piange disperata, Fabrizia De Andrè la consola.

Francesca De André - accuse pesantissime a Giorgio : Gennaro senza freni al Gf 2019 : Giorgio lascia Francesca De André: il crollo emotivo della concorrente del Gf 2019 Dopo la diretta di ieri del Grande Fratello, nel day time di oggi non si poteva che parlare della fine del rapporto tra Francesca De André e Giorgio. Si è trattato di uno dei momenti a cui ieri è stato dato più […] L'articolo Francesca De André, accuse pesantissime a Giorgio: Gennaro senza freni al Gf 2019 proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - puntata 21 maggio 2019 : Gennaro contro fidanzato Francesca : "Fa schifo" : Nel daytime del Grande Fratello 16 di oggi, martedì 21 maggio 2019 è stata ripercorsa la lunga diretta di ieri sera. Inoltre sono stati mostrati alcuni momenti inediti. È il caso del confessionale di Gaetano, che ha commentato a caldo quanto avvenuto a Francesca. Il riferimento è alla scoperta del tradimento ad opera del fidanzato Giorgio, svelato da Barbara d'Urso. Il gieffino ha definito il 'rivale' "una persona pessima, che fa schifo", ...

Grande Fratello 16 - Gennaro : "Francesca? Se mi cercasse fuori da qui - mi farei avanti" : Gennaro Lillio, nelle ultime ore, si è confidato a lungo, con Vladimir Luxuria, sul suo rapporto con Francesca De Andrè, dopo gli ultimi risvolti con il fidanzato di lei, Giorgio:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Gennaro: "Francesca? Se mi cercasse fuori da qui, mi farei avanti" pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2019 14:41.

Francesca De André disperata al Gf - Gennaro spiazza : l’affondo di Iva Zanicchi : Grande Fratello, Francesca De André scopre in diretta il tradimento del fidanzato Giorgio: l’incontro con la sorella L’ultima puntata del Gf non è stata di certo facile per Francesca De André. La ragazza ha infatti scoperto stasera non solo di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio ma, come se non bastasse, è stata messa al […] L'articolo Francesca De André disperata al Gf, Gennaro spiazza: l’affondo di Iva Zanicchi ...

Al Grande Fratello Gennaro Lillio si dichiara a Francesca De André : Che tra Gennaro Lillio e Francesca De André l'attrazione sia alle stelle è noto a tutti: il ragazzo durante un confessionale ha confidato al Grande Fratello che se lei non fosse fidanzata la bacerebbe. Francesca De André e Gennario Lillio potrebbero essere a un passo dall'iniziare una love story. Il modello napoletano non ha mai negato il suo interesse nei confronti della nipote di Faber ma ha sempre rispettato la relazione che la ragazza ha ...