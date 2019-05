Francesca De André | parla Dori Ghezzi | “Facciano come meglio credono”

Grande Fratello 16 - lite accesa tra Gennaro Lillio e Francesca de Andrè (VIDEO) : Sembrava tutto perfetto tra Gennaro e Francesca, sin troppo. Come un fulmine a ciel sereno l'equilibrio si è spezzato a causa di alcune confidenze rivelate dal concorrente a Francesca e spifferate da quest'ultima ma non solo, Gennaro è rimasto infastidito per alcune frasi fuori luogo dette dalla De Andrè a Martina Nasoni dopo una furiosa litigata.Martina e Daniele hanno provato a chiarirsi dopo le ultime vicissitudini che ha portato i due ad ...

Mila Suarez sbotta : “Non sono un’escort!” E su Francesca De André… : Grande Fratello: Mila Suarez risponde a chi la accusa di essere escort Mila Suarez, nonostante sia uscita da quasi due settimane dalla casa più spiata dagli italiani, pare non abbia la minima intenzione di far perdere le sue tracce. E proprio oggi l’ex concorrente del GF 2019 ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, facendo delle clamorose dichiarazioni. Cosa ha detto? Dopo aver parlato di Alex ...

Guendalina Canessa fa un appello : “Salviamo Francesca De Andrè da…” : Grande Fratello: Guendalina Canessa mette in guardia Francesca De André Guendalina Canessa era entrata nella casa del GF 16 come l’acerrima nemica di Francesca De André, ma il tempo trascorso insieme ha fatto nascere tra le due una sincera e inaspettata amicizia, tant’è che l’opinionista di Barbara d’Urso è pronta a lanciare un appello per “salvare” la concorrente del reality show di canale 5. Ma da chi, o ...

Grande Fratello : Gennaro contro Francesca De Andrè! ‘Mi hai deluso’. Scopri cosa è accaduto : Al “Grande Fratello 16” si è abbattuta la tempesta anche sulla coppia di amici Francesca De André e Gennaro Lillo. Dopo aver saputo del tradimento del fidanzato Giorgio e aver litigato con l’amica Martina, ora la... L'articolo Grande Fratello: Gennaro contro Francesca De Andrè! ‘Mi hai deluso’. Scopri cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ti alcolizzi! Aridaglie ... Francesca De André accusa Martina Nasoni : Incessanti le liti nella casa del Grande Fratello 16 e al centro c'è sempre Francesca De André che questa volta ha accusato Martina Nasoni di risolvere i problemi con l'alcool. Tutto è partito da una discussione tra la ragazza ternana e Daniele Dal Moro, risentito per il fatto che lei non lo avesse difeso durante una precedente lite con Erica Piamonte. --Nello scontro si è inserita anche la De André, che ha lanciato delle pesanti accuse nei ...

Hai la coda di paglia! Gennaro e Francesca e Francesca De André litigano di brutto : Feroce lite tra Francesca De André e Gennaro Lillio: i due hanno iniziato ad urlarsi contro e offendersi tra lo stupore generale degli altri concorrenti del Grande Fratello 16. I due, che sono sempre stati molti vicini tanto da essere considerati una delle possibili coppie di questo Gf, hanno iniziato a discutere nella serata di ieri. La causa: la rivelazione da parte della De André di una confidenza che Lillio le avrebbe fatto su alcuni ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè sbotta senza motivo : corna - drammatica lite con Erica : Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Al centro delle polemiche per la sua "amicizia" nella Casa con il concorrente Gennaro Lillio, la confessione del tradimento da parte del fidanzato Giorgio e la fine della loro storia in diretta hanno creato un'en

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : lite furiosa al Grande Fratello : Gennaro Lillio chiude con Francesca De Andrè al Grande Fratello 16? Una notte infuocata al Grande Fratello. Una lite tra Martina e Daniele ha finito per coinvolgere anche Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La figlia del noto cantante e il modello partenopeo hanno finito per scontrarsi e dar vita a una lite furiosa. I toni si sono alzati nella casa del Grande Fratello 2019 e l’idillio tra la De Andrè e Lillio si è spezzato. Il pomo ...

GF - Francesca De Andrè dà dell'alcolizzata a Martina e a Lillio dice : 'Uomo di m...' : È una Francesca De Andrè decisamente fuori controllo quella che stiamo vedendo in questi ultimi giorni al Grande Fratello: da quando ha scoperto che il fidanzato Giorgio l'ha tradita, la ragazza non fa altro che litigare con chiunque osi contraddirla. Ieri sera, ad esempio, la genovese prima ha dato dell'alcolizzata a Martina Nasoni e poi si è scagliata contro Gennaro Lillio con parole davvero cattive che potrebbero aver incrinato l'idillio che ...

GF16 - Francesca De Andrè allontana Gennaro - la sua mente pensa al suo ex Giorgio Tambellini : Grande Fratello, Francesca De Andrè pensa al suo ex e allontana Gennaro Francesca De Andrè non si dà pace al Grande Fratello. La concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso è stata lasciata lunedì sera dal fidanzato Giorgio Tambellini, dopo aver appreso di un suo tradimento. In queste ore Francesca De Andrè continua a interrogarsi su quanto sta … Continue reading GF16, Francesca De Andrè allontana Gennaro, la sua mente pensa al suo ...

Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate : Francesca De André e Gennaro Lillio, quale futuro al Grande Fratello 2019? Non sappiamo cosa succederà esattamente tra Francesca De André e Gennaro Lillio ora che lei non è più impegnata con Giorgio ma gli sviluppi non sembrano essere così scontati come credevamo, nel senso che non è detto che il bel napoletano sia disposto […] L'articolo Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - Francesca De André : "Non farò mai niente con Gennaro - questa stanza è occupata" : Francesca De André non riesce a riprendersi dopo la notizia che ha ricevuto nell'ultima diretta di lunedì del Grande Fratello 16. L'inquilina di Cinecittà, dopo aver appreso dalla viva voce di Barbara d'Urso che il compagno ha deciso di lasciarla tramite un post su Instagram, una volta venuto alla luce il tradimento ai suoi danni con una ragazza mora, si trova ora fra due fuochi: da una parte non può che pensare di voler allontanare ...

Cristiano Malgioglio chiedo scusa al pubblico dopo la lite con Francesca De Andrè : Il cantante e opinionista Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account “Instagram”, dopo la lite in diretta che ha avuto con Francesca De Andrè. Malgioglio ha confermato le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione. dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè, Cristiano Malgioglio non cambia la sua ...

