Foto profilo Facebook con la Lega | l’ultima richiesta di Salvini per le elezioni europee

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sta davvero spopolando in questi minuti il post di, con laesplicita al proprio elettorato di impostare lacon la. Almeno per quanto riguarda. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente quello di diffondere il marchiotramite i fan, per un'ultima spinta agli indecisi prima di entrare in cabina.In molti, evidentemente, si sono chiesti se il messaggio difosse autentico o meno, secondo quanto riportato poco fa da bufale.net. Il post è originale, così come ladi impostare la. Sarà divertente, a questo punto, confrontare i commenti di chi sostiene il Ministro degli Interni, rispetto a ...

