Formula 1 – Verstappen tra alti e bassi a Monaco | “ecco cosa è successo! Mercedes? Non

(Di giovedì 23 maggio 2019) Le sensazioni di Maxal termine della prima giornata di prove libere del Gp diGiornata diper Maxsulla pista di Montecarlo: se al mattino l’olandese ha chiuso al secondo posto le prime sessioni di prove libere del Gp di, nel pomeriggio non è riuscito a far meglio del sesto tempo. “C’erano tanti detriti che volavano per aria, abbiamo avuto anche una perdita al radiatore per colpa di questi detriti e abbiamo dovuto sostituirlo quindi abbiamo perso tanto tempo, ma in generale credo che il passo vada abbastanza bene“, ha commentato al termine delle Fp2 ai microfoni di Sky. photo4/Lapresse “Abbiamo fatto un cambiamento di assetto quindi abbiamo avuto qualche difficoltà ma poi siamo tornati all’assetto precedente e non era troppo male. Non credo che possiamo davvero mettere pressione a, ma se ...

