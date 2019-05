Formula 1 – Verstappen realista | “obiettivo a Montecarlo? Almeno il 3° posto Radiatore?

Formula 1 – Con Ricciardo si ride sempre - Daniel stuzzica Verstappen in conferenza : “hai un po’ di peli sul mento” [VIDEO] : Daniel Ricciardo esilarante in conferenza stampa: l’australiano della Renault si prende gioco del suo ex compagno di squadra Max Verstappen Daniel Ricciardo è uno che ama sempre ridere e scherzare, in qualsiasi situazione. L’australiano della Renault, protagonista di un siparietto con Charles Leclerc durante le interviste del Gp di Monaco, ha fatto sorridere anche nella conferenza stampa di ieri a Montecarlo. In un momento di ...

Formula 1 – Verstappen tra alti e bassi a Monaco : “ecco cosa è successo! Mercedes? Non credo che potremo mettergli pressione” : Le sensazioni di Max Verstappen al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Monaco Giornata di alti e bassi per Max Verstappen sulla pista di Montecarlo: se al mattino l’olandese ha chiuso al secondo posto le prime sessioni di prove libere del Gp di Monaco, nel pomeriggio non è riuscito a far meglio del sesto tempo. “C’erano tanti detriti che volavano per aria, abbiamo avuto anche una perdita al radiatore ...

Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere Fp2 : le ambizioni di Max Verstappen : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp Monaco 2019 Montecarlo: tempi e classifica nel sesto Gran Premio stagionale.

Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere FP1 : Verstappen insidia Hamilton : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp Monaco 2019 Montecarlo: tempi e classifica nel sesto Gran Premio stagionale.

Formula 1 – Terminate le FP1 a Montecarlo : Hamilton sprinta davanti a Verstappen - Ferrari in ritardo [TEMPI] : Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp di Monaco, dietro di lui si piazzano Max Verstappen e Bottas Lewis Hamilton comincia alla grande il week-end di Montecarlo, piazzandosi davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere. Tra le stradine del Principato di Monaco, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:12.106, precedendo di soli 59 millesimi la Red Bull di Max ...

Formula 1 – Verstappen - i progressi del motore Honda e la… maturità : “sto invecchiando - è normale fare esperienza” : Max Verstappen punta al podio al Gp di Monaco: le parole dell’olandese della Red Bull alla vigilia del sesto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di ...

Formula 1 - Max Verstappen senza freni : “penso al titolo mondiale. Futuro? Vorrei provare la… MotoGp” : Il pilota della Red Bull ha svelato quelli che sono i suoi obiettivi per il prossimo futuro, ammettendo anche di voler provare un domani la MotoGp Terzo posto in classifica alle spalle delle due Mercedes, Max Verstappen ha cominciato alla grande la sua stagione mettendosi alle spalle le due Ferrari di Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota olandese è ormai quasi un veterano in Formula 1, considerando le tre stagioni già alle spalle ...

Formula.1 : Gp Spagna. vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto Bottas

Formula 1 – Verstappen non si monta la testa dopo il podio di Barcellona : “bello essere davanti alle Ferrari - ma…” : Max Verstappen contento ma non troppo: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. photo4/Lapresse La Red Bull dunque sorride per un ottimo risultato ...

Formula 1 – Hamilton e Bottas felici per la doppietta - Verstappen sbircia la Mercedes : le parole dei piloti dopo la gara di Barcellona : Ancora una doppietta Mercedes a Barellona. Hamilton e Bottas contenti del risultato, Verstappen pizzicato a sbirciare la Mercedes da vicino: le parole dei piloti dopo la gara Anche a Barcellona è la Mercedes a dettare legge. Le Frecce d’Argento firmano l’ennesima doppietta stagionale, chiudendo al primo e al secondo posto con Hamilton che questa volta precede il compagno (e poleman ieri) Bottas. Max Verstappen chiude il podio e ...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton supera Bottas - Verstappen davanti alle Ferrari : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

Formula 1 – Verstappen ottimismo in vista della gara in Spagna : “il distacco è grande - ma c’è qualcosa che mi dà fiducia” : Max Verstappen consapevole del distacco dalle Mercedes dopo le qualifiche del Gp di Spagna, ma ottimista in vista della gara: le parole dell’olandese della Red Bull La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito ...

Formula 1 – Verstappen di poche parole dopo le Fp2 a Barcellona : “non male oggi” : Max Verstappen breve e conciso dopo le seconde libere del Gp di Spagna: le parole dell’olandese della Red Bull Quinto tempo per Max Verstappen nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, che ha visto Valtteri Bottas confermarsi il più veloce dopo il miglior tempo segnato nella sessione mattutina. L’olandese della Red Bull non è stato di molte parole al termine delle Fp2, ma è apparso rilassato e ...

Formula 1 – Verstappen manda a quel paese Bottas durante le prime libere del Gp di Barcellona [VIDEO] : Valtteri Bottas fa arrabbiare Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: l’olandese della Red Bull manda a quel paese il pilota Mercedes Sono iniziate le prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono finalmente in pista per preparare al meglio la loro gara di domenica, sul circuito del Montmelò. Non sono mancati i colpi di scena sin dalle prime battute: Max Verstappen ha infatti mandato ...