Formula 1 | Toto Wolff ammette | “mi sento uno zombie | continuo a riguardare le nostre foto

Formula 1 - i tifosi della Mercedes sognano l’en plein : Toto Wolff però interviene a gamba tesa : Interrogato sulla possibilità di vincere tutte le gare in calendario, Toto Wolff ha chiesto di mantenere i piedi ben piantati a terra Cinque doppiette in cinque Gran Premi, la Mercedes vola in questo inizio di Mondiale di Formula 1. Hamilton e Bottas si sono divisi i successi, con il britannico avanti 3-2 dopo essersi imposto a Barcellona. photo4/Lapresse Una superiorità netta che, tuttavia, non spinge Toto Wolff a rilassarsi, anzi lo ...

Formula 1 – Toto Wolff predica calma : “Ferrari lontana? Restiamo modesti. Hamilton ha mandato un messaggio a Bottas…” : Dopo l’ennesima doppietta Mercedes Toto Wolff predica calma e non si fida delle prestazioni negative della Ferrari: il team principal tedesco elogia piuttosto la vittoria di Hamilton Ancora una doppietta Mercedes per la gioia di Toto Wolff che, come conviene ad un uomo di sport in questi casi, si mostra contento per il risultato ma preferisce non lanciarsi in proclami di vittoria. Il tedesco, intervistato ai microfoni di Sky Sport, predica ...

Formula 1 - a tutto Toto Wolff : “Hamilton in Ferrari? Ne abbiamo parlato…” : Toto Wolff ha parlato del futuro di Hamilton senza grandi preoccupazioni, il team manager della Mercedes accetterebbe un addio del campione del mondo Il boss della Mercedes Toto Wolff, si è concesso ai cronisti prima del Gran Premio di Spagna. Domani ci si attende una gara molto intrigante, con Hamilton grande favorito della corsa. Toto Wolff ne ha parlato alla Gazzetta dello sport, ma prima ha sollevato un piccolo “guaio” ...

Formula 1 – Mercedes - Toto Wolff fra strategia e sincerità : “4 vittorie? Risultati ‘falsati’ - ecco la verità” : La Mercedes non può sedersi sugli allori, Totò Wolff tiene alta la concentrazione nonostante 4 vittorie in 4 gare e il primo posto nel mondiale: strategia o sincerità? Quattro vittorie in quattro gare, un dominio eccezionale, arrivato con altrettante doppiette e un totale di 173 punti, +63 rispetto alla scorsa stagione: un inizio di stagione strabiliante in casa Mercedes. Forse anche troppo. Stando alle parole rilasciate da Toto Wolff a ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti dopo Baku : “Bottas si è redento - ma il più veloce è stato… Leclerc” : Il team principal della Mercedes continua a tenere tutti sulle spine, sottolineando come anche a Baku sia stata più veloce la Ferrari La realtà dice che la Mercedes sia al momento superiore alla Ferrari, ma difficilmente Toto Wolff lo ammetterà mai. Il team principal della scuderia campione del mondo continua a scaricare la pressione addosso al Cavallino, sottolineando come sia la SF90 la macchina più veloce in ...

Formula 1 - Toto Wolff tranquillizza Bottas : “non abbiamo intenzione di cambiare i piloti a breve termine” : Il team principal della Mercedes ha smentito un interessamento per Verstappen, confermando Hamilton e Bottas anche per la prossima stagione I piloti della Mercedes dovrebbero rimanere Hamilton e Bottas anche nella prossima stagione, almeno stando alle ammissioni fatte da Toto Wolff circa la line-up del futuro. Lapresse Interrogato sulle voci di un interessamento per Verstappen, il team principal austriaco ha provato a fare chiarezza: ...

Formula 1 - Toto Wolff punge la Ferrari : “loro vanno veloce il venerdì - noi invece…” : Sorridente e positivo il team principal della Mercedes dopo la terza doppietta consecutiva ottenuta in Cina con Hamilton e Bottas Terza doppietta consecutiva, una partenza bruciante quella della Mercedes in questo Mondiale 2019. Un tris che non arrivava dal 1992, quando fu la Williams a sbaragliare la concorrenza all’alba della nuova stagione. photo4/Lapresse Statistiche che fanno sorridere Toto Wolff, intervenuto ai microfoni di Sky ...

Formula 1 – Dalla velocità delle Ferrari ai contatti con Verstappen - la verità di Toto Wolff : “non ho il numero di Max” : Nel venerdì del weekend del Gp di Cina, Toto Wolff palesa le sue sensazioni in vista della gara di Shanghai: il boss della Mercedes parla anche di Max Verstappen Il venerdì del terzo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 va in scena con le prime e le seconde prove libere. Tra una sessione e l’altra a tirare le somme dei primi appuntamenti iridati anche il boss della Mercedes. Toto Wolff ha detto ai microfoni di Sky F1: ...

Formula 1 - Toto Wolff esalta Hamilton : “il sorpasso su Vettel è un segnale di forza che sposta gli equilibri” : Il team principal della Mercedes ha parlato del sorpasso compiuto da Hamilton su Vettel nel corso del Gp del Bahrain Toto Wolff non ama esporsi, ma non ha potuto fare a meno di commentare lo splendido sorpasso compiuto da Lewis Hamilton ai danni di Sebastian Vettel nel corso del Gp del Bahrain. photo4/Lapresse Il team principal della Mercedes ha sottolineato l’importanza di quella manovra, che ha permesso al britannico di sfruttare ...