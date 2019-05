Formula 1 | ospite d’eccezione per Lewis Hamilton a Montecarlo | nel box Mercedes spunta…

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) L’attaccante della Juventus si è recato aper assistere alla giornata di libere, scattando una foto connel boxd’onore nel boxin questa prima giornata di libere del Gp di Monaco,infatti ha ricevuto la visita di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha approfittato di questi giorni di riposo per recarsi ae godersi lo spettacolo, per poi far ritorno domani in Italia per l’ultima partita della stagione. Il driver dellae CR7 sono stati immortalati nel box della, intenti a farsi scattare numerose foto davanti ai media. Eccone una: L'articolo1,d’eccezione per: nel boxspunta… Cristiano Ronaldo FOTO SPORTFAIR.

