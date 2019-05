Formula 1 | Leclerc non pensa alla Mercedes | “meglio concentrarci su di noi”

Formula 1 – Ricciardo ‘disturba’ l’intervista di Leclerc : “puoi vincere?” - la scenetta è tutta da ridere [VIDEO] : Daniel Ricciardo disturba Charles Leclerc durante un’intervista: il simpatico siparietto a Monaco E’ iniziato a tutti gli effetti il weekend di gara del Gp di Monaco: i piloti sono in pista nelle strade di Montecarlo per le prime prove libere del sesto round stagionale, ma intanto sui social i fan sorridono per un simpatico siparietto che sta diventando virale. Durante un’intervista a Charles Leclerc, Daniel Ricciardo ha ...

Formula 1 - Leclerc si prepara per il Gp di Monaco : il casco speciale di Charles per la sua gara di casa [FOTO] : Il pilota della Ferrari utilizzerà un casco speciale per il Gran Premio di Monaco, dedicato al padre e a Jules Bianchi Week-end speciale per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il Gp di Monaco per la prima volta al volante di una Ferrari. La gara di casa rappresenta un evento speciale per il driver monegasco, che utilizzerà un casco speciale per l’occasione dedicato al padre Hervé e all’amico Jules Bianchi. Due emisferi ...

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...

Formula1 : Leclerc : Lauda ci mancherà - Gp Monaco con Ferrari un sogno : Il 66° Gran Premio di Monaco di Formula 1 si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del campione Niki Lauda

Formula 1 - l’emozione di Leclerc : “quando ero piccolo guardavo il Gp di Monaco dal balcone” : Emozione e brividi per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il suo primo Gran Premio di casa con la tuta Ferrari addosso Da piccolo guardava le monoposto dal balcone e sognava un giorno di guidarle, provando le emozioni di correre tra le stradine strette del Principato di Monaco. Quel giorno è arrivato, anzi quest’anno Leclerc gareggerà davanti ai propri connazionali al volante di una Ferrari. Photo4/LaPresse Un sogno finalmente ...

Formula 1 - Coulthard e quella frecciata a Raikkonen : “la Ferrari ha fatto bene a sostituirlo con Leclerc” : L’ex pilota scozzese ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sull’avvicendamento tra Raikkonen e Leclerc Una coppia di piloti assortita, esperienza da un lato e gioventù dall’altro. La Ferrari ha deciso di puntare in questa stagione su Vettel e Leclerc, dando il benservito a Raikkonen accasatosi all’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa anche da David Coulthard, che ha espresso ...

Formula 1 - Vettel lascia passare Leclerc e avverte via radio il muretto : “adesso non cacatevi addosso” : Il pilota della Ferrari lascia passare Leclerc sul rettilineo finale, salvo poi fare una richiesta ben precisa ai propri ingegneri E’ l’undicesimo giro del Gp di Spagna, Sebastian Vettel accusa qualche problema di vibrazioni sulla sua Ferrari che lo obbliga a tenere un ritmo più basso del compagno. La cattiva partenza condiziona il tedesco, che deve così lasciare il passo a Charles Leclerc, su indicazione proprio del muretto ...

Formula 1 – Test Barcellona - Leclerc non si arrende : “coperta la distanza di due Gp - stiamo spingendo al massimo” : Il pilota monegasco ha analizzato la prima giornata di Test a Barcellona, chiusa al secondo posto dietro Valtteri Bottas Si è chiusa con il secondo posto la prima giornata di Test a Barcellona per Leclerc, il pilota monegasco ha fatto segnare il tempo di 1:16.933, fermandosi a quasi un secondo e mezzo dal miglior crono di Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Lavoro di quantità per la Ferrari del driver del Principato, riuscito a coprire ben ...

Formula 1 – Terminato il Day 1 dei test di Barcellona : Bottas è un fulmine - Leclerc staccato di oltre un secondo [TEMPI] : Il pilota della Mercedes chiude davanti a tutti la prima giornata di test a Barcellona, avvicinandosi alla pole di sabato scorso Valtteri Bottas chiude al comando la prima giornata di test a Barcellona, il finlandese ferma il crono sull’1:15.511 con il compound C5 avvicinandosi sensibilmente alla pole position di sabato scorso. Photo4/LaPresse Una giornata alquanto positiva per il driver di Nastola, abile a rifilare quasi due secondi ...

Formula 1 – Test Barcellona - terminata la sessione del mattino : Bottas il più veloce - Leclerc miglior ferrarista [TEMPI] : Valtteri Bottas davanti a tutti al termine della sessione mattutina della prima giornata dei Test di Barcellona di F1 Dopo un giorno di pausa a seguito del Gp di Spagna, vinto da Lewis Hamilton, i piloti della Formula 1 sono tornati in pista, oggi per la prima di due giornate di Test sul circuito del Montmelò. Al termine della sessione mattutina è il nome di Valtteri Bottas a spiccare nella vetta della classifica dei tempi. Il finlandese ...

Formula 1 - meccanici Ferrari distratti a Barcellona : ecco i motivi degli errori nei pit stop di Vettel e Leclerc : I meccanici Ferrari sono incappati in alcuni errori che hanno condizionato il Gp di Barcellona di Vettel e Leclerc Giornata da dimenticare per la Ferrari a Barcellona, Vettel e Leclerc hanno infatti chiuso la gara spagnola al quarto e quinto posto, assistendo all’ennesimo trionfo della Mercedes. photo4/Lapresse Una disfatta pesantissima per il team di Maranello, costretto a leccarsi le ferite anche per gli errori commessi dai propri ...

Formula 1 – Spagna disastrosa per la Ferrari - Leclerc sincero : “dobbiamo capire - ordini di scuderia? Oggi credo che…” : Charles Leclerc commenta l’amarissimo Gp di Spagna: la Ferrari ancora una volta costretta ad inseguire, le parole del giovane monegasco del Cavallino Ancora una volta una gara disastrosa per la Ferrari: Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di Spagna, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da incubo per il ...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton sempre in tesa - Vettel dietro a Leclerc dopo il secondo pit stop : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton sempre davanti a Bottas - Vettel vuole ripassare Leclerc : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...