Formula 1 | casco speciale per Vettel a Montecarlo in memoria di Niki Lauda FOTO

Formula 1 - Leclerc si prepara per il Gp di Monaco : il casco speciale di Charles per la sua gara di casa [FOTO] : Il pilota della Ferrari utilizzerà un casco speciale per il Gran Premio di Monaco, dedicato al padre e a Jules Bianchi Week-end speciale per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il Gp di Monaco per la prima volta al volante di una Ferrari. La gara di casa rappresenta un evento speciale per il driver monegasco, che utilizzerà un casco speciale per l’occasione dedicato al padre Hervé e all’amico Jules Bianchi. Due emisferi ...

Formula 1 - Papa Francesco riceve casco e statua di Ayrton Senna : Papa Francesco ha ricevuto in dono due omaggi speciali dedicati alla figura di Ayrton Senna . Un casco e una scultura in bronzo del tre volte campione del mondo di Formula 1, deceduto a Imola il 1 maggio 1994. A pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della sua scomparsa si è svolta, durante l'Udienza Generale in Vaticano, la cerimonia di consegna ...

Formula E - la Raggi indossa il casco e fa un giro di pista : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, presente all'Eur per la Formula E, ha indossato un casco e poi ha fatto un giro come passeggera di una Bmw i8 Roadster guidata dal presidente e fondatore della ...

Totti protagonista del prossimo GP di Formula E - il casco dell’ex capitano [GALLERY] : Francesco Totti sarà protagonista domenica del pre-gara di Formula E, l’ex capitano della Roma in versione pilota: ecco il suo casco Un casco speciale per Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma esordirà nelle vesti di pilota domenica, in occasione del Gp di Formula E nel quartiere EUR della capitale. L’ex capitano giallorosso prenderà parte allo show pre evento, in cui indosserà il casco personalizzato dallo stemma ...

La Formula 1 raggiunge quota 1000 Gp – Il casco speciale di Ricciardo per rendere omaggio al Circus [FOTO] : Daniel Ricciardo torna indietro nel tempo per omaggiare la F1 al suo 1000° Gp: svelato il casco speciale per il Gp della Cina Il weekend del Gp della Cina è ufficialmente iniziato: il paddock di Shanghai è popolato da tifosi, piloti e staff in vista della gara di domenica. I motori si accenderanno nella notte italiana, per la prima sessione di prove libere, ma i campioni delle quattro ruote sono stati già protagonisti della giornata ...