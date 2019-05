Formula 1 - 300 Gran Premi per Raikkonen - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il weekend di Monaco sarà ilo numero 300 della carriera di Kimi: un traguardo che lo fa entrare di diritto nel club dei piloti più longevi in1, assieme a Barrichello - detentore del record assoluto con 326 presenze - Alonso, Button e Schumacher. "Ne parlano tutti, ma a me non cambia nulla, preferisco pensare alla macchina", è stato il laconico commento del pilota finlandese una volta arrivato nel Principato. LAlfa Romeo si prepara a celebrare il suo campione eha scherzato - forse neanche troppo - aggiungendo: "Ho provato a farli desistere e cancellare tutto, ma non mi hanno voluto ascoltare. Per me, alla fine, è solo un numero".

