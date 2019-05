Ford Digit | il robot fattorino che viaggia a guida autonoma – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Si chiama, ed è unbipede dalle forme che assomigliano a quelle umane. E degli “umani” riproduce anche alcune movenze. Lo scopo? Quello di effettuare consegne dell’ultimo metro, ovvero quelle dal furgone alla porta di casa dei clienti. Un progetto sviluppato da, che partendo dal boom delle vendite online si è messa a studiare un modo per facilitare lo smistamento dei pacchi, e realizzato in collaborazione con Agilityics. Il risultato è appunto unin grado di sollevare e consegnare pacchi pesanti fino a 18 kg, dopo averto nel bagagliaio (dentro il quale è in grado di auto-riporsi) di un veicolo a. Insomma: autoche trasportano umanoidi-fattorini. Solo una provocazione o qualcosa di concreto per il futuro? L'articolo, ilcheproviene da Il Fatto Quotidiano.

