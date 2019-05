Fisco e redditi | ecco il nuovo calendario per pagare le tasse

Imu - Tasi - imposte su redditi e rogiti : stangata del Fisco sul mattone : La febbre sugli immobili segna 39,5. Intesi come i miliardi di imposte che lo Stato e i Comuni hanno reperito l’anno scorso da fabbricati e terreni. Dopo l’aumento del 2% nel 2018 quest’anno si sentirà lo sblocco delle tasse locali. Già decisi i rincari dei Comuni, in attesa della manovra si apre l'iter del Dl Crescita...

Italiani e Fisco : i dati del Mef sulla dichiarazione dei redditi 2017 : Aumenta in numero delle dichiarazioni dei redditi presentate, ma, in un Paese a due velocità, gli Italiani sono sempre più poveri . E' quanto emerge dal quadro disegnato dal Ministero dell'Economia e Finanze che ha presentato i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2017 . Quanto hanno guadagnato gli Italiani Il reddito medio dichiarato ammonta a 20.670 euro , in calo dell'1,3% ...