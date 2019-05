huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sarà difficile dare già lunedì prossimo una valutazione politica delle elezioni amministrative, che si svolgono in contemporanea con le europee e le regionali in Piemonte. Nella stramaggioranza dei ventisette comuni capoluogo di provincia chiamati a eleggere il proprio sindaco, infatti, saranno con ogni probabilità i ballottaggi di due settimane dopo a decidere il colore dell’amministrazione. Almeno così ci si aspetta in casa dem, dove sperano che l’onda lunga della Lega non sia così travolgente da scombinare i piani e le previsioni della vigilia.Quello che sembra certo è che si riproporrà praticamente ovunque il tradizionale bipolarismo centrosinistra-centrodestra. D’altra parte, i sindaci uscenti sono ben 16 del Pd, 5 di centrodestra e solo uno grillino (più altri cinque comuni commissariati, ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Firenze, Reggio e Ferrara: la grande paura dem per le Comunali - HuffPostItalia : Firenze, Reggio e Ferrara: la grande paura dem per le Comunali - nicola_reggio : RT @rokerdiego_: E qui, un’altro!!! “Pasdara Firenze Sud” ???????? E si continua...???? -