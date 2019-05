Finanza sequestra beni per 25 milioni al vittoriese Rosario D' Agosta

Retata della Guardia di Finanza : 18 persone in manette - 100 kg droga e 6 di esplosivo sequestrati : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo nel Lazio e in Calabria un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del locale Tribunale nei confronti di 18 persone, appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base nel quartiere di Montespaccato della Capitale. Nel corso delle indagini, coordinate dalla locale Direzione ...