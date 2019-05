Festival di Cannes 2019 Les Misérables nella Francia di oggi

Cartoline dal Festival di Cannes : La 72esima edizione del Festival del Cinema di Cannes terminerà il 25 maggio con la cerimonia di chiusura, durante la quale verrà assegnata l’ambita Palma d’oro a uno dei ventuno film in concorso. In questi giorni, sulla croisette, stanno sfilando tantissime star del cinema hollywoodiano e non solo: da Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, protagonisti della nuova pellicola di Quentin Tarantino, fino a Elthon John e Charlotte Gainbourg, ...

Festival di Cannes 2019 - ‘A hidden life’ di Terrence Malick. Basta un gesto per scardinare un impero : Conviene tenere alta l’attenzione su A hidden life, il film di Terrence Malick che spicca sugli altri nel concorso di Cannes, quest’anno un ottimo concorso come non se ne sono visti nelle ultime edizioni. “Quando si abbandona l’idea di vivere a tutti i costi, una luce nuova ti inonda. Prima si aveva fretta e mancava il tempo per fare tutto, ora c’è molto tempo”. Così dice Franz, il soldato incarcerato dai nazisti a Berlino in piena seconda ...

Festival di Cannes 2019. Marco Bellocchio e «Il traditore» : Marco Bellocchio è un’habitué del Festival di Cannes. Quest’anno con Il traditore, sul pentito di mafia Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), è la sua dodicesima volta (se si conta anche l’esperienza come membro della giuria nel 2007). Il suo rapporto con la kermesse d’oltralpe inizia nel 1977 con Il gabbiano, tratto da Cechov, con Laura Betti, Remo Girone e Paola Villoresi. Fu presentato fuori concorso. Nel 1980 partecipa al concorso con ...

Georgina Rodriguez bomba sexy senza Ronaldo al Festival di Cannes : La fidanzata di Cristiano Ronaldo si è presentata a Cannes per un red carpet ad alto tasso erotico sfoggiando le sue curve ben risaltate da un abito aderente e messe in mostra da una scollatura a dir poco vertiginosa. Georgina Rodriguez ha sfilato sul red carpet di Cannes e ha attirato le attenzioni dei fotografi e dei suoi tanti fan. La scollatura non è passata di certo inosservata e ha attirato l'attenzione dei suoi tanti fan, dei ...

Festival di Cannes - Brad Pitt e Leonardo DiCaprio : “È stata la nostra prima volta insieme - vogliamo farlo ancora” : Una dichiarazione d’amore alla moglie israeliana Daniela Pick appena sposata, l’ennesima celebrazione a Sergio Corbucci (“uno dei miei registi preferiti della storia del cinema che ho omaggiato con il mio Django Unchained”), la fascinazione per “il mistero eterno” di Charles Manson (“benché l’abbia studiato a fondo ancora non mi è chiaro come sia riuscito a raggruppare tanti ragazzi al suo credo oscuro”), l’inchino a Roman Polanski (“uno dei più ...

Chiara Ferragni - il suo look al Festival di Cannes fa scalpore : reggiseno e nuovo taglio di capelli. Ma i fan notano un dettaglio : Chiara Ferragni è arrivata a Cannes e subito ha monopolizzato l’attenzione del pubblico del Festival. Merito (o colpa?) anche del nuovo look che ha sfoggiato sulla Croisette. Per il suo quinto red carpet, la moglie di Fedez ha sfoggiato infatti un look molto rock, ben diverso dallo stile più romantico scelto negli anni scorsi. Abito di Philosophy spezzato con gonna nera lunga in voile di seta dallo spacco inguinale e ...

Cannes - è il giorno di Quentin Tarantino. Da Pulp Fiction a Once upon a time : è il regista dei Festival : Once upon a time… ai festival. Quentin Tarantino deve tutto ai festival di cinema. E lo sa. Tanto che li frequenta assiduamente. Anzi frequenta assiduamente Cannes. Che a sua volta lo ha realmente lanciato in orbita planetaria con una Palma d’Oro, come non era riuscita a fare nemmeno con il Lynch di Cuore selvaggio e Barton Fink dei Coen. L’unica vera, autentica palma che è servita a far conoscere a livello mondiale “popolare” un cineasta/autore ...

Cambio look per Chiara Ferragni. La foto dal Festival di Cannes - : Carlo Lanna Chiara Ferragni stupisce tutti con il suo nuovo look da vera rock star mostrato al Festival di Cannes Il Festival del Cinema di Cannes è anche moda e glamour, una passerella di stelle che si fanno immortalare sul red carpet della kermesse. Ieri anche l’influencer Chiara Ferragni ha calcato il tappeto rosso e, come sempre, il suo look ha fatto scalpore. È la quinta volta che la moglie di Fedez si fa immortalare dai ...

Vestito troppo stretto - malore per l'attrice Elle Fanning al Festival di Cannes : Nella serata di ieri, alla cena di gala per Chopard Thropee all'Agora, a Cannes dove è in corso il Festival del Cinema, la giovanissima attrice Elle Fanning ha avuto un malore. In sua compagnia, assieme agli altri attori ed invitati, c'era accanto a lei la sorella Dakota, alla sua prima volta a Cannes per la presentazione del film diretto da Tarantino: quando Elle si è sentita male, cadendo addirittura dalla seduta sul quale trovava mentre ...