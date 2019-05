Festival Cannes, trionfo per Bellocchio

Festival_Cannes : #RedSteps IL TRADITORE (LE TRAÎTRE / THE TRAITOR) by Marco Bellocchio ? with Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda C… - ValeryHache : Brad Pitt Leonardo Di Caprio and Quentin Tarantino at @Festival_Cannes #AFPphoto #Cannes2019 - WeCinema : #Cannes72: Croisette in delirio per #CEraUnaVoltaAHollywood con #BradPitt e #LeoDiCaprio. Il Festival verso le Palm… -

Un'accoglienza davvero ottima, forse anche superiore alle attese della vigilia, per la premiere mondiale del film di Marco'Il traditore' in gara per la Palma d'oro aldi. Il nome 'Marco' ritmato dal pubblico in sala, l'abbraccio affettuoso tra gli attori Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio e tutti gli altri. Gli applausi sono durati moltissimo, circa 13 minuti, tra le migliori accoglienze dei film aquest'anno.(Di giovedì 23 maggio 2019)