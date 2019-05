Fermato un tunisino con 75mila euro nel sacchetto di McDonald' s

Perugia - Fermato tunisino : avrebbe già dovuto trovarsi in carcere : Federico Garau Sul pusher straniero pendeva già una condanna di un anno e 6 mesi di reclusione per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad un provvedimento di custodia cautelare detentiva richiesto dal gip per un altro reato di droga È stato finalmente fermato a Perugia uno spacciatore tunisino che avrebbe dovuto già da tempo trovarsi dietro le sbarre del carcere. Condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e ...

Mestre - rissa in centro e aggressione a poliziotti : Fermato tunisino : Violenta rissa nel centro di Mestre, avvenuta durante il pomeriggio dello scorso martedì. Sono all'incirca le 17 quando numerosi cittadini spaventati iniziano a segnalare alle forze dell'ordine una accesa lite in pieno svolgimento in via Carducci tra un nordafricano ed alcuni tossicodipendenti.-- Quando le volanti della polizia locale di Mestre sono giunte sul posto, il magrebino ha cercato di liberarsi delle armi che aveva utilizzato ...

Padova - scoperto a spacciare attacca agenti : Fermato 17enne tunisino : Lo straniero aveva tentato invano di liberarsi degli involucri contenenti hashish, prima di lanciarsi in una fuga disperata: per lui l'accusa è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale Spaccia droga in zona Arcella a Padova e poi, scoperto da alcuni poliziotti impegnati in un'azione di pattugliamento del territorio, non esita ad aggredirli per cercare ...

