Fca | l’America nel mirino Dopo quelli negli Usa | investimenti per oltre tre miliardi di

(Di giovedì 23 maggio 2019) Si allarga il piano didi FCA per l’ammodernamento degli stabilimenti produttivi: l’ultimo annuncio in ordine di tempo è quello che riguarda gli impianti del Brasile, dove nei prossimi cinque anni Fiat Chrysler Automobiles investirà circa 3,1di euro. Un’iniezione di denaro indispensabile per incrementare le capacità produttive dei poli di Goiana (Stato di Pernambuco) e Betim (Belo Horizonte) e allargare l’offerta di modelli a marchio Fiat e Jeep destinati al mercato americano centrale e meridionale, strategico per il gruppo. Il target è portare la produzione brasiliana complessiva a quota 350 mila pezzi (+100 mila) e avviare nuove assunzioni per 9 mila posti di lavoro. L’annuncio è arrivato da Antonio Filosa, responsabile FCA per America Latina, Messico, e tutto il Sud America: a Goiana (dove finiranno circa 1,7di euro), entro fine 2020, arriverà un suv ...