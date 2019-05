Farage | guastafeste per gli europeisti | ma anche per Salvini

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sic transit gloria(os). Si fa presto a dire famiglia sovranista, tutti uniti contro Bruxelles, tutti guidati dal ‘capitano’ italiano Matteo. Ma la politica oggi va troppo veloce e succede che già nella stessa famiglia euro-scettica sta spuntando – o meglio ri-spuntando – un’altra ‘stella’ a far concorrenza al sovranista italiano. Non è Marine Le Pen, benché non sia affatto da escludere che il Rassemblement National superi la Republique en Marche di Emmanuel Macron al voto per le europee in Francia. La nuova ‘star’ che si riaffaccia minacciosa sull’Europarlamento è Nigel, se dovesse incassare più del 30 per cento al voto per le europee in corso oggi in Gran Bretagna.I sondaggi della vigilia davano il suo Brexit party, nato qualche mese fa da una fetta ...

