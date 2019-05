Falcone | Salvini | ‘mafia? gli stiamo portando via tutto’

Falcone : striscione studenti scuola prof sospesa - 'Salvini - cosa dovevi dirci? : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Salvini, noi siamo qui. cosa dovevi dirci?". E' lo striscione con vernice rossa che campeggia da questa mattina davanti all'Istituto tecnico Vittorio Emanuele Terzo in via Duca della Verdura a Palermo, la scuola in cui insegna la docente sospesa dal Provveditorato per

Falcone : Salvini - ‘Bomba ha portato dolore ma anche speranza’ : Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "I ragazzi che ho incontrato stamattina sono il segno che Italia vincerà contro mafia, ‘ndrangheta e camorra. Quella bomba ha portato dolore ma anche speranza. Grazie a chi si è sacrificato in quegli anni". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, interven

Falcone : Salvini - 'dopo strage risveglio popolo italiano' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Dopo le stragi mafiose del '92 c'è stato il risveglio del popolo italiano. Così Matteo Salvini al bunker di Palermo dove partecipa alla commemorazione di Falcone. "Ho cominciato a fare attività politica in quegli anni - dice - Chi ha ucciso quelle persone, ha tolto la

Falcone : Salvini incontra vedova caposcorta davanti ai resti dell'auto : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - Il ministro Matteo Salvini ha incontrato al giardino della memoria di Capaci la vedova di Antonio Montinaro. "E' un giardino vivo e bello", ha detto . La vedova lo ha accompagnato dinanzi i resti della Quarto Savona quindici.

Falcone : Salvini al Giardino della memoria di Capaci : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini prima di arrivare al bunker di Palermo si è fermato al Giardino della memoria di Capaci, per rendere l'omaggio alle vittime della strage di mafia di 27 anni fa.

Falcone - Salvini : “Sbaglia chi si divide sulla lotta alla mafia”. Anche Orlando diserta la cerimonia all’Ucciardone : “Sbaglia chi si divide sulla lotta alla mafia. Chiunque usi questa giornata per attacchi politici sbaglia, non fa torto a me ma fa torto all’Italia e alla memoria di Falcone e agli uomini della scorta e a quanti sono morti”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Radio anch’io attacca Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia della Regione Siciliana, e il governatore Nello Musumeci, che hanno disertato la commemorazione ...

"Un torto a Falcone". Matteo Salvini replica alle polemiche di Claudio Fava : “Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia, chi usa una giornata di memoria e di futuro per fare la sua piccola battaglia politica sbaglia e fa un torto a Falcone”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a ‘Radio anch’io’ sulle polemiche delle celebrazioni in occasione della strage di Capaci.“Io faccio il ministro dell’Interno - ha aggiunto - e con tutto il rispetto per ...

Falcone - manifestazione contro Salvini : 8.05 Per contestare la presenza del ministro dell'Interno, Salvini,diversi leader di associazioni impegnate contro la mafia non sono presenti all'appuntamento annuale al bunker dell'Ucciardone di Palermo, organizzato dalla fondazione Falcone. Prevista una contromanifestazione alla Casina No mafia di Capaci. "Un siciliano che vota Lega è un siciliano che non conosce o non rispetta la propria storia. Un siciliano che vota Salvini è un siciliano ...

Claudio Fava : "Non andrò a ricordare Falcone nell'aula bunker. Interverrà Salvini - che invece dovrebbe ascoltare" : “Domani non andrò a ricordare Giovanni Falcone nell’aula bunker di Palermo. Preferisco andare a Capaci, nel luogo in cui tutto accadde, preferisco stare assieme a chi non ama le messe cantate sui morti”, Claudio Fava annuncia con queste parole la sua assenza alla commemorazione del magistrato ucciso dalla mafia, insieme alla moglie e agli uomini della sua scorta, il 23 maggio 1992. Il presidente della Commissione ...