Falcone | a Palermo sbarca ancora una volta la nave della legalità

ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Anche quest'annoha ricordato le vittimestrage del 23 maggio 1992 accogliendo al porto lacon a bordo 1.500 ragazzi provenienti da tutta Italia. Il ventisettesimo anno di commemorazione dei giudicie Borsellino e degli agenti di scorta è stato preceduto da numerose polemiche che hanno portato a due assenze illustri nell'aula bunker del carcere Ucciardone: quella del presidenteRegione Siciliana, Nello Musumeci, addolorato per i veleni scoppiati attorno alle presenze istituzionali; e quella del presidenteCommissione regionale Antimafia Claudio Fava il quale aveva lamentato come la celebrazione fosse stata trasformata in un Festino di Santa Rosalia. Il ministroGiustizia Alfonso Bonafede: "Per me non devo esserci polemiche né oggi, né nessun altro giorno dell'anno - ha detto il ministroGiustizia Alfonso Bonafede - ...

Viminale : 27 anni dalle #stragidimafia #Falcone #Borsellino. Il ministro dell’Interno @matteosalvinimi alle cerimonie commemo… - matteosalvinimi : Ora in diretta a @radioanchio su Rai Radio 1 ( - matteosalvinimi : Ora in diretta da Palermo, il mio intervento alla cerimonia di commemorazione per le stragi di #Capaci e di via d'A… -