Falcone | 27 anni dopo le bombe restano le macerie dell' antimafia

23 maggio 1992 - moriva Giovanni Falcone : il giudice coraggioso : Il 23 maggio del 1992 si consumava uno degli atti più vili della storia recente del nostro paese: moriva Giovanni Falcone per mano della mafia. Nella strage di Capaci, oltre al magistrato, vennero uccisi anche la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Quando si parla di eroi, l'opinione pubblica tende a pensare che per esserlo si debba per forza vincere ed entrare nella storia per qualche impresa al limite dell'impossibile. ...

Falcone : Centro Pio La Torre - 'antimafia unita nel nome di Giovanni' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Gli eventi promossi per ricordare le vittime dei clan non possono subire alcuna strumentalizzazione politica o elettorale o di confronto tra presunte antimafie “diverse”, più dura o più morbida". Il Centro Pio La Torre "parteciperà alle manifestazioni per la strage di

Che 80enne sarebbe oggi Giovanni Falcone : "Il pranzo di compleanno era sempre una festa che si concludeva con la torta di fragole. Il 28 aprile era il mio. Il 18 maggio quello di mio fratello". Avrebbe 80 anni Giovanni Falcone e sua sorella Maria, custode tenace della sua memoria e del suo impegno, da affidare soprattutto alle generazioni di studenti che ha incontrato, ai 'nuovi italiani', con l'AGI ne ricorda la forza e la bellezza. Tentare di immaginare che ottantenne sarebbe stato - ...

"Quando si diceva che la mafia non esisteva" : Giovanni Falcone - il ricordo della sorella Maria : Oggi il magistrato vittima della mafia avrebbe compiuto 80 anni. Un simbolo immortale e i ricordi di una vita: abbiamo...

Giovanni Falcone - il pm Di Matteo : “Delegittimato e calunniato in vita. Ucciso anche da uomini estranei a Cosa nostra” : Delegittimato in vita. E poi Ucciso da Cosa nostra. Ma non solo. È quello che è successo a Giovanni Falcone. A ricordare le difficoltà incontrate dal magistrato Ucciso dalla mafia, mentre era ancora vivo, è stato il pm Antonino Di Matteo. “Ci sono verità che vanno ricordate: la prima è che Giovanni Falcone in vita venne continuamente delegittimato, calunniato, anche da chi oggi finge senza pudore di onorarne la memoria. La sua storia di ...

Mafia : 'Il futuro della memoria' - a Palermo il ricordo di Giovanni Falcone (2) : (AdnKronos) - A dar forza alla memoria anche la partecipazione di Emanuele Schifani, figlio di Vito (agente di scorta del Giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci), oggi tenente della Guardia di Finanza. Ed ancora, gli agenti sopravvissuti agli attentanti ai danni dei giudici Chinnici

'Il futuro della memoria' - a Palermo ricordo di Giovanni Falcone : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Sopravvissuti alle stragi, parenti delle vittime, magistrati, giornalisti. Saranno loro i protagonisti, domenica prossima 19 maggio, al Teatro Politeama di Palermo all'evento organizzato, come ogni anno, dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per l