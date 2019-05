Fai bei sogni | trama | cast e curiosità sul film tratto dal best-seller di Gramellini

tvzap.kataweb

(Di giovedì 23 maggio 2019) Appuntamento con giovedì 23 maggio su Rai3, in prima serata dalle 21.30, per rivedere ildel 2016 Fai beidalfirmato Massimo. Dietro la macchina da presa c’è appunto Bellocchio ma ilpuò contare su un sempre ottimo Valerio Mastandrea. A impreziosire ilanche Fabrizio Gifuni e il grande Roberto Herlitzka. Fai bei: il trailer Fai bei: laE’ la storia di una difficile ricerca della verità e allo stesso tempo la paura di scoprirla. La mattina del 31 dicembre 1969, Massimo, nove anni appena, trova suo padre nel corridoio sorretto da due uomini: sua madre è morta. Massimo cresce e diventa un giornalista. Dopo il rientro dalla Guerra in Bosnia dove era stato inviato dal suo giornale, incontra Elisa. La vicinanza di Elisa aiuterà Massimo ad affrontare la verità sulla sua infanzia ed il suo passato. Fai bei ...

zazoomblog : Fai bei sogni: trama cast e anticipazioni del film in tv - #sogni: #trama #anticipazioni - mymovies : Stasera in Tv: i film da non perdere di giovedì 23 maggio 2019 Fai bei sogni, La ricerca della felicità o King Art… -