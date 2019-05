F1 | Risultato FP2 GP Monaco 2019 | Mercedes di un altro pianeta | Hamilton precede Bottas

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Se gli avversari dellaconfidavano nel circuito di Montecarlo per sognare di porre fine al dominio delle due Frecce d’argento in questo inizio di campionato, si può affermare che per quanto visto in questo giovedì le speranze rischiano di affondare in maniera davvero rovinosa nel mare della Costa Azzurra. Lewis, infatti, dopo aver fissato il miglior tempo nella FP1 disputata in mattinata, si ripete anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio didi Formula Unondo di un soffio Valtterie rifilando distanze siderali a tutti. Le W10, anche nei sali-scendi del Principato e sfiorando muretti e guard-rail, hanno ribadito di essere di unrispetto a tutto il resto del gruppo, chiudendo con il campione del mondo in vetta alla classifica con il crono di 1:11.118 (con gomme soft) distanziando il compagno di scuderia ...

zazoomnews : Moto2 risultato FP2 GP Francia 2019: Binder è il più veloce davanti a Gardner e Baldassarri ottima prova degli ital… -