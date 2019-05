Europee | un sito per trovare i candidati gay friendly | vincono Pd e Sinistra

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Quattrodel Partito democratico e uno della. Sono loro a detenere il “rainbow factor” maggiore, cioè l’indice che evidenzia quanto siano vicini ai diritti Lgbti. A stabilirlo è votoarcobaleno.it, la piattaforma creata da Arcigay per mobilitare tanto iquanto l’elettorato in vista del voto per il prossimo Parlamento europeo. Il primo in classifica è Daniele Viotti (già co-presidente dell’Intergruppo per i diritti Lgbti del Parlamento europeo e candidato, circoscrizione Nord-Ovest) seguito dai colleghi dem Massimiliano Smeriglio (Centro), Brando Maria Benifei (Nord-Ovest), Roberta Mori (Presidente della Commissione Parità della Regione Emilia-Romagna. Relatrice della legge regionale contro l’omotransnegatività. Nordest) e l’esponente dellaMarilena Grassadonia (presidente dell’associazione Famiglie Arcobaleno dal 2006. ...

