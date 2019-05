Europee sempre più vicine | Lega e M5S sempre più lontani

Sondaggi elezioni Europee - Lega sempre primo partito : M5s in rimonta - cala il Pd : Gli ultimi Sondaggi confermano il primato della Lega in vista del voto delle elezioni europee: il partito di Matteo Salvini rimane saldamente in testa nelle intenzioni di voto, staccando il Movimento 5 Stelle (in recupero) e il Pd (in leggero calo). Crescono, ma di poco, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Sondaggi Europee - Lega sempre prima col 31 - 5% : Lega e M5S non sembrano risentire delle fibrillazione che stanno agitando il governo Conte. Lo conferma un Sondaggio realizzato da Termometro politico per il programma Coffee break che attribuisce ...

Sondaggi elezioni Europee - Lega sempre primo partito : il M5s si riavvicina : La Lega mantiene il primo posto nei Sondaggi in vista delle prossime elezioni europee, ma il Movimento 5 Stelle si riavvicina, attestandosi ora a otto punti di distanza. Dietro rimane il Pd, al 22%, mentre sono nettamente staccati tutti gli altri partiti, in primis Forza Italia. Bene Fratelli d'Italia, nettamente al di sopra della soglia di sbarramento.Continua a leggere

Salvini-Di Maio - patto sempre più fragile. Resa dei conti dopo le Europee : È sui rispettivi talloni d’Achille che la fragile tregua gialloverde potrebbe franare:la giustizia per la Lega, con il caso del sottosegretario Armando Siri indagato per corruzione; la Capitale per il M5S, dove le grane infinite della sindaca Virginia Raggi mettono a dura prova anche la pazienza dei vertici del Movimento...

Salvini-Di Maio - tregua sempre più fragile. Resa dei conti dopo le Europee : L'Italia e la sua economia non possono permettersi maniac - giocatori maniacali che bluffano spesso e provano a vincere ogni piatto a colpi di aggressioni - a disegnare la prossima manovra, che ha 23 ...

Europee : La Via - 'Io fuori? Sono sempre a disposizione del partito' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Io Sono sempre a disposizione del partito, non ho problemi. Aspettiamo notizie ufficiali da Roma. Di più non dico". Così, all'Adnkronos, l'eurodeputato uscente Giovanni La Via, parlando della indiscrezione secondo cui sarebbe Giuseppe Milazzo il nome scelto da Silvio

Europee - Zingaretti al Vinitaly : 'Il rosso va sempre di moda - stiamo recuperando' : 'Il rosso va sempre di moda, abbiamo dovuto recuperare tanto, ma ce la stiamo facendo'. Il segretario dem e governatore del Lazio, in visita al...

Parte la corsa per Strasburgo - sono le Europee più importanti di sempre : Scatta la corsa al controllo dell'Europa, tra una Brexit che non riesce a vedere la luce, un bipolarismo Pse/Ppe che regge l'anima con i denti e l'incognita del risultato delle forze sovraniste e identitarie – che però marciano in ordine sparso e non garantiscono per il futuro unità di teoria e prassi. A Roma sono stati presentati i simboli dei partiti. Il senso delle cose sta nei dettagli. Vale a dire: anche un quadratino con un simbolo minore ...

Europee - Berlusconi : "Voti a Fi? Italiani mi hanno sempre sorpreso" : ... Stati Uniti, Federazione Russa e Cina là dove si decidono i destini dei popoli del mondo. E nello stesso tempo, una Europa cosiffatta potrà assumere il ruolo dell'Occidente, oggi dopo le ultime ...

Verona - Congresso sulla famiglia 'Alle Europee vedremo chi è con noi e chi ci insulta'. Spadafora 'Fa paura la Lega sempre più a destra' : ... da qui parte una nuova politica per la famiglia non più in difesa ma in attacco. Bisogna pensare alle nuove generazioni'. Un altro degli organizzatori, Toni Brandi, mette invece nel mirino il ...

Alessandro Di Battista - Vittoria Baldino : 'La sua candidatura alle Europee è esclusa. Siamo sempre caz***' : 'La candidatura di Alessandro Di Battista alle elezioni europee era esclusa dall'inizio. Lui lo ha sempre detto che non sarebbe sceso in campo. Siamo sempre caz***i , si vede dai nostri temi, dal modo ...