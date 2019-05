Europee | per l' Antimafia 5 candidati impresentabili | c' è anche Berlusconi

Per l’antimafia 5 candidati alle Europee «impresentabili» : uno è Silvio Berlusconi : Gli altri sono un candidato di Casapound e altri esponenti di Forza Italia tra cui Pietro tatarella di recente arrestato per la nuova inchiesta tangenti in Lombardia

Europee : per l'Antimafia Berlusconi e altri 4 sono 'impresentabili' : C'è anche l'ex premier Silvio Berlusconi tra i 5 candidati alle elezioni Europee di domenica 26 maggio che sono risultati non conformi al codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, perché rinviati a giudizio o con dibattimento in corso. Quattro sono esponenti di Forza Italia ed uno di CasaPound. In totale sono 12 i nominativi che erano stati segnalati per l'esame. Per Berlusconi l'Antimafia ricorda come ...

Elezioni Europee - 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia : ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella : Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella, il consigliere comunale di Forza Italia finito ai domiciliari nell’inchiesta sulle tangenti Lombardia, sono nella lista dei 5 impresentabili stilata dalla commissione Antimafia in vista delle Elezioni Europee. L'articolo Elezioni Europee, 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia: ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella proviene da Il Fatto Quotidiano.

Programma Pd Europee 2019 punto per punto. I temi affrontati : Programma Pd europee 2019 punto per punto. I temi affrontati Programma Pd e confronto con le altre forze politiche. Manca pochissimo al termine della campagna elettorale per le elezioni europee di domenica 26 maggio. Una campagna molto poco incentrata sui temi che riguardano l’Europa e fortemente condizionata dalla vita politica interna del Paese, come testimoniato dalle continue schermaglie tra i due alleati di governo cioè M5S e Lega ...

Europee - il 26 maggio votiamo per l’Italia (non per l’Europa) e contro la Lega : Andare a votare il 26 maggio è molto importante, ma non tanto per eleggere il nuovo (impotente) Parlamento di una Unione europea ormai in agonia conclamata: votare è invece indispensabile per non fare cadere il governo italiano completamente nelle mani della Lega di Matteo Salvini. Il Parlamento europeo conta poco o nulla, non propone le leggi dell’Europa, può discutere o ratificare quelle decise dalla Commissione Ue – nominata dai ...

Europee - tutto quello che c’è da sapere : Come rinnovare la tessera elettorale, i casi in cui si può votare a casa propria, cosa deve fare l’elettore disabile

Foto profilo Facebook con la Lega : l’ultima richiesta di Salvini per le elezioni Europee è vera : Sta davvero spopolando in questi minuti il post di Salvini, con la richiesta esplicita al proprio elettorato di impostare la Foto profilo Facebook con la Lega. Almeno per quanto riguarda Facebook. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle europee 2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente ...

Come e quando si vota per le elezioni Europee : Si vota domenica, dalle 7 alle 23, con una legge elettorale diversa dalle elezioni nazionali: le cose da sapere

Documenti validi per votare alle elezioni Europee e amministrative 2019 : Documenti validi per votare alle elezioni europee e amministrative 2019 Domenica 26 maggio non si voterà solo per le elezioni europee, ma anche per le amministrative (la lista dei Comuni è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno). A queste si aggiungono anche le elezioni regionali (in Piemonte) e quelle suppletive alla Camera, ma solo nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige, collegio uninominale n. 4 (TN) e n. 6 (Pergine ...

Europee - un sito per trovare i candidati gay friendly : vincono Pd e Sinistra : Quattro candidati del Partito democratico e uno della Sinistra. Sono loro a detenere il “rainbow factor” maggiore, cioè l’indice che evidenzia quanto siano vicini ai diritti Lgbti. A stabilirlo è votoarcobaleno.it, la piattaforma creata da Arcigay per mobilitare tanto i candidati quanto l’elettorato in vista del voto per il prossimo Parlamento europeo. Il primo in classifica è Daniele Viotti (già co-presidente dell’Intergruppo ...

Elezioni Europee 26 maggio : perchè votare : Domenica 26 maggio in Italia si vota per le Elezioni europee. Le Elezioni europee del 2019 si svolgono in tutti i

