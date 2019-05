Europee | la Commissione Antimafia | cinque “impresentabili” | anche Berlusconi 

Europee - 5 impresentabili segnalati da Commissione Antimafia : tra loro Silvio Berlusconi : Sono cinque i cosiddetti 'impresentabili', secondo la Commissione parlamentare Antimafia, alle elezioni Europee di domenica prossima: uno è candidato con Casapound e gli altri con Forza Italia. Tra questi ultimi ci sono anche il leader di FI Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella, perché si tratta di soggetti "rinviati a giudizio e con dibattimento in corso".Continua a leggere

Europee 2019 - e se arrivasse una donna a capo della Commissione? : E se arrivasse una donna alla guida dell’Europa? Finora, nei suoi 60 anni di vita, da Walter Hallstein in poi, la Commissione europea è sempre stata presieduta da un uomo. L’attuale presidente è il lussemburghese Jean-Claude Juncker, che lascerà l’incarico con le elezioni di maggio. Ci sono sette donne candidate alla presidenza. Cinque per l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali in Europa: Margrethe Vestager, Violeta Bulc, ...

ELEZIONI Europee 2019/ Presidente Commissione Ue : Weber o Barnier se vince il PPE? : ELEZIONI EUROPEE 2019, chi sarà il nuovo Presidente della Commissione Europea e perché Salvini non ha ancora un candidato. Il sistema dello 'Spitzenkadidat'

Elezioni Europee 2019 : nomine Commissione Europea - i nomi dei papabili : Elezioni europee 2019: nomine Commissione Europea, i nomi dei papabili Qualunque sia il risultato del prossimo voto per l’Europarlamento è certamente giunta al termine l’esperienza di Jean Claude Juncker a capo della Commissione Europea. Chi potrebbe sostituirlo? Elezioni europee 2019: Michel Barnier in pole per la Commissione Secondo diversi organi di stampa, a prendere il posto del lussemburghese sarà di certo Michel Barnier; ...

Europee - Orbán e Macron fanno vacillare la candidatura di Weber in Commissione. E spunta Michel Barnier : Traballa, e non poco, la sedia da Spitzenkandidat dei Popolari di Manfred Weber. Traballa ancora di più dopo che il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha annunciato che non lo sosterrà come candidato alla presidenza della Commissione europea. Niente di numericamente determinante se una spaccatura del Ppe sulla figura del candidato di punta non rinverdisse però il desiderio di Emmanuel Macron di nominare un profilo diverso alla guida di ...

Europee : politica economica secondo tema al dibattito tra candidati Commissione a Firenze : Firenze, 02 mag 19:25 -, Agenzia Nova, - La politica sociale ed economica è stato il secondo tema di confronto tra i candidati alla presidenza della Commissione europea in corso..., Beb,