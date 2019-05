Europee | ecco quanto vale il partito dell’astensione

Europee – Spot - programmi - siti ufficiali : che confusione fuori dai social. Ecco come i partiti hanno fatto campagna sul web : Da un video di 20 secondi di Matteo Salvini a un sito realizzato apposta dal M5s (dove Luigi Di Maio non compare) fino al programma “vecchia maniera” del Pd. Com’è che le forze politiche che si presentano alle elezioni comunicano le loro linee-guida per “cambiare l’Europa”, come tutti promettono? Messi da una parte banchetti e volantinaggi, ilfatto.it ha analizzato come i partiti promuovono i rispettivi ...

Elezioni Europee - non solo Europarlamento : ecco organismi e funzioni di tutte le istituzioni dell’Ue (Bce compresa) : Mancano pochi giorni e le urne per le Elezioni europee saranno aperte. Dal 23 al 26 maggio i cittadini dei 28 Stati membri dell’Unione europea saranno chiamati alle urne per rinnovare i rappresentanti del Parlamento di Bruxelles. In Italia si voterà il 26 maggio dalle 7 del mattino alle 23, mentre in altri Stati, come Regno Unito e Paesi Bassi si potrà scegliere già giovedì 23. L’Europarlamento è l’unica istituzione i cui ...

Risultati elezioni Europee 2019 con Eligendo Mobile : ecco come seguirli : Risultati elezioni europee 2019 con Eligendo Mobile: ecco come seguirli Si avvicina la data delle elezioni europee 2019 e c’è grande attesa e curiosità di conoscere i Risultati. Le persone interessate sanno già le fonti di informazione alla quale attingere, e a tal proposito vi ricordiamo che Termometro Politico seguirà la diretta con aggiornamenti e approfondimenti su affluenza e Risultati. Tra le altre fonti da tenere d’occhio spicca ...

Elezioni Europee - ecco gli ‘incompatibili’ : i candidati acchiappavoti che rifiuterebbero incarico : Ci sono 37 candidati alle prossime Elezioni europee che hanno incarichi incompatibili con quello di parlamentare Ue, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. In caso di elezione dovrebbero rinunciare alle cariche attuali per andare a Bruxelles, ma in molti casi questa ipotesi sembra quasi impossibile.

Pd - ecco Geri : albanese e migrante Europee 2019 - 'sono l'anti-Salvini' : "Mi candido contro Salvini perchè siamo agli antipodi", dice Geri Ballo. Nata a Tirana e laureata a Torino. Si candida con il Pd alle Europee. La storia. Segui su affaritaliani.it

Pd - ecco Geri : albanese e migrante Europee 2019 - 'sono l'anti-Salvini' : "Mi candido contro Salvini perchè siamo agli antipodi", dice Geri Ballo. Nata a Tirana e laureata a Torino. Si candida con il Pd alle Europee. La storia. Segui su affaritaliani.it

ELEZIONI Europee 2019/ Parolini : più famiglia e meno austerity - ecco il mio programma : All'Europa oggi serve avere una difesa comune e una politica sull'immigrazione comune. E poi: maggiore attenzione al sociale, alla famiglia e alle Pmi

Brexit - il Regno Unito voterà alle Europee. Ecco cosa cambia : Il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee del 23-26 maggio. Lo scenario, sempre più probabile, è stato confermato da David Lidington, ministro del Gabinetto e vice di fatto della premier Theresa May. Le ultime speranze di evitare il voto erano appese ai round di negoziati fra May e il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ma il braccio di ferro va per le lunghe...

Ecco come finiranno le Europee Minimo-massimo di tutti i partiti : Elezioni Europee 26 maggio sondaggio. Il voto per il Parlamento europeo, cruciali per gli equilibri nazionali e del Vecchio Continente, sono ormai alle porte. Affaritaliani.it ha chiesto al sondaggista Renato Mannheimer (partner... Segui su affaritaliani.it

Elezioni Europee 2019 : voti per la prima volta? Ecco la guida : In pratica, il Parlamento europeo prende decisioni importanti su economia, ambiente, sicurezza e tanto altro che incide concretamente nella vita quotidiana degli europei. Inoltre, queste votazioni si ...

Dalle fake news agli account falsi : ecco come Facebook si prepara alle elezioni Europee : account autorizzati 'Abbiamo annunciato dozzine di comportamenti non autentici coordinati, in tutto il mondo, dall'Indonesia e le Filippine, all'India e all'Iran, al Regno Unito, alla Romania e all'...

Champions nel weekend - Agnelli e l'Uefa contro le Leghe Europee : ecco chi vincerà : ... e soprattutto spostare le partite a metà settimana, lasciando così il weekend alla SuperChampions, sempre più ricca, con incassi stratosferici e ascolti tv altissimi, in tutto il mondo,. Non si sa ...

Ecco come Google si prepara alle elezioni Europee con una piattaforma di notizie affidabile : In vista delle elezioni parlamentari dell'Unione Europea, il team di Google ha deciso di attivarsi per facilitare l'accesso ai contenuti di qualità online L'articolo Ecco come Google si prepara alle elezioni europee con una piattaforma di notizie affidabile proviene da TuttoAndroid.

Europee - la proiezione : ecco come sarà formato il nuovo Parlamento Ue : Il sondaggione in vista delle elezioni Europee di fine maggio. Con l'avvicinarsi delle urne, la pubblicazione delle rilevazioni degli orientamenti di voto si stopperanno, per non influenzare fino all'...