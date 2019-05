Europee | 5 impresentabili segnalati da Commissione Antimafia | tra loro Silvio Berlusconi

Europee : per l'Antimafia Berlusconi e altri 4 sono 'impresentabili' : C'è anche l'ex premier Silvio Berlusconi tra i 5 candidati alle elezioni Europee di domenica 26 maggio che sono risultati non conformi al codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, perché rinviati a giudizio o con dibattimento in corso. Quattro sono esponenti di Forza Italia ed uno di CasaPound. In totale sono 12 i nominativi che erano stati segnalati per l'esame. Per Berlusconi l'Antimafia ricorda come ...