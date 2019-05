European Games 2019 - Calendario e date : programma - orari e tv giorno per giorno. Tutte le Finali : Gli European Games 2019 si disputeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Si tratta di una competizione multisportiva a cui partecipano le Nazioni del Vecchio Continente, sono presenti diverse discipline: si spazia dall’atletica leggera alla ginnastica in Tutte le sue forme, dalla boxe al pugilato. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, Tutte le date e gli orari degli European Games 2019. Non si conoscono ...

Judo - i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk. Diciassette gli azzurri in Bielorussia : Ad un mese esatto dagli European Games di Minsk, in Bielorussia, che si disputeranno dal 21 al 30 giugno la FIJLKAM ha già comunicato i nomi degli atleti che prenderanno parte alla seconda edizione della manifestazione, e tra questi ci sono gli azzurri del Judo, che hanno ottenuto la qualifica attraverso le classifiche continentali. Rappresentativa molto nutrita quella azzurra in questo sport, dato che con 17 convocati doppia quasi i 9 della ...

Karate - i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk. Otto gli azzurri in Bielorussia : Ormai ci siamo, manca esattamente un mese agli European Games di Minsk, che si disputeranno dal 21 al 30 giugno: la FIJLKAM ha già comunicato i nomi degli atleti che prenderanno parte alla seconda edizione della manifestazione, e tra questi ci sono gli azzurri del Karate, che hanno ottenuto la qualifica attraverso le classifiche continentali. Il Karate sarà lo sport meno rappresentato dei tre della Federazione, con Otto atleti, uno i meno della ...

Lotta - i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk. Nove gli azzurri in Bielorussia : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: la FIJLKAM ha già comunicato i nomi degli atleti che prenderanno parte alla seconda edizione della manifestazione, e tra questi ci sono gli azzurri della Lotta, che hanno ottenuto la qualifica attraverso gli Europei e le classifiche continentali. La Lotta è il secondo sport maggiormente rappresentato della Federazione, davanti al karate e dietro al judo, e presenterà al via ben ...

Ginnastica artistica - Aliya Mustafina ha problemi di peso. Rodionenko : “Continuerà a infortunarsi se dimagrirà”. European Games a rischio? : Aliya Mustafina ha dei problemi con il suo peso corporeo. Questo è quanto affermato da Valentina Rodionenko, Direttrice Tecnica della Nazionale Russa di Ginnastica artistica femminile, in una dichiarazione rilasciata a R-Sport. La due volte Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche aveva deciso di non partecipare ai recenti Europei e di concentrarsi sugli European Games che andranno in scena a fine giugno in quel di Minsk (Bielorussia) ma ...

Turismo : Bielorussia destinazione sportiva con European Games : Roma, 13 mag. (Labitalia) - La Bielorussia si sta preparando a ospitare la seconda edizione degli E[...]

Ginnastica artistica - le prossime gare dell’Italia : le azzurre rinunciano agli European Games - focus sui Mondiali. Lara Mori alle Universiadi : L’Italia è stata grande protagonista agli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si sono disputati la scorsa settimana a Stettino, Alice D’Amato ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo alle parallele asimmetriche e le Fate hanno rotto il ghiaccio tra le seniores prendendo confidenza con il circuito che conta. Le ragazze della classe 2003 sono subito tornate ad allenarsi a Brescia dove è già partito il lungo cammino che ...

Ginnastica artistica - quando si torna in gara? Calendario - date - programma : tra Serie A - European Games e Mondiali juniores : Gli appassionati della Polvere di Magnesio si stanno già chiedendo quando si tornerà a gareggiare dopo gli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si sono conclusi domenica a Stettino. La rassegna continentale ha regalato grandi emozioni e ci siamo potuti gustare delle gare di assoluto spessore con alcune delle migliori atlete in circolazione che si sono date battaglia per la conquista della medaglia ma cresce già l’attesa in vista dei ...

Ginnastica artistica - l’Italia non parteciperà agli European Games. La scelta di Enrico Casella e il regolamento : L’Italia della Ginnastica artistica femminile non parteciperà agli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La seconda edizione di questo evento, una kermesse che prevede in programma diverse discipline tra cui anche atletica e ciclismo giusto per citarne un paio, non vedrà la presenza della nostra Nazionale in rosa. I motivi dell’assenza delle azzurre ci sono stati ...